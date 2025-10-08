Euneiz abre el curso académico con 816 estudiantes en diez grados y «visión de futuro»

La Universidad Euneiz ha celebrado este miércoles el acto de apertura del curso académico 2025-26 en el que han participado el consejero de Ciencia, ... Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias; la rectora Eva Eguiguren; el vicepresidente de la institución académica, Josean Querejeta; y la directora ejecutiva, Saioa Ortiz, acompañados de una amplia representación de la sociedad alavesa. El centro, que este curso celebrará la graduación de su primera promoción, cuenta en la actualidad con diez grados y cuatro másters de los ámbitos de la Salud y las Nuevas Tecnologías.

Durante el acto solemne, los representantes de Euneiz han reafirmado su apuesta de crecimiento y «vocación transformadora con rigor y visión de futuro». En este curso académico cuenta con 816 estudiantes que tomarán parte en programas como Erasmus de internacionalización, uno de los pilares de la Universidad ubicada en Salburua.

De cara al próximo curso, la rectora Eva Eguiguren ha avanzado el compromiso del centro con la implantación de nuevos títulos alineados con la «estrategia de especialización inteligente del Gobierno vasco», que «abarcan desde la investigación en biociencias y salud» hasta «la producción industrial en sectores emergentes» o «el diseño de soluciones tecnológicas avanzadas». Eguiguren ha reivindicado además la vocación transformadora de Euneiz con el Plan Estratégico de Investigación 2025-2030, que promueve una investigación aplicada y de excelencia en salud, deporte y tecnologías interactivas, «alineada con las grandes transiciones digital, ecológica y social».

«Genocidio» en Gaza

Pero la rectora no se ha quedado ahí y ha hecho referencia también en su discurso a temas de actualidad como el «genocidio» en Gaza. «Vivimos en un mundo sacudido por conflictos como el genocidio en Gaza o la invasión de Ucrania, que avanzan en la impunidad. Ante estas realidades, la universidad es más imprescindible que nunca. No somos únicamente un espacio de formación técnica o profesional, sino, sobre todo, un lugar donde se cultiva el pensamiento crítico, los valores democráticos y el compromiso con la dignidad humana», ha añadido.

Josean Quereja, por su parte, ha celebrado «un nuevo paso» en la andadura de su proyecto educativo. «Se están superando todas las previsiones iniciales, que ya eran positivas. Euneiz es un pilar fundamental en nuestro proyecto de crecimiento y nos sentimos orgullosos de los estudiantes que estáis aquí», ha trasladado. En un futuro se pondrá en funcionamiento en las instalaciones junto al Bakh y el Buesa Arena una Clínica Universitaria abierta a toda la ciudadanía y vinculada al grado en Podología.

En el caso del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha resaltado que Euneiz se ha integrado en el sistema universitario vasco «caracterizado por un nivel muy alto de calidad y compromiso social». El objetivo, ha trasladado, es seguir manteniendo ese nivel y en ese sentido, «la contribución de Euneiz va a ser significativa». «Sabemos», ha matizado, que «todo nuevo proyecto universitario debe recorrer un camino de consolidación, y Euneiz está creciendo y perfilando su identidad institucional».