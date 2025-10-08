El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Josean Qurejeta, Eva Eguiguren, Juan Ignacio Pérez Iglesias y Saioa Ortiz este miércoles en el acto de apertura del curso académico en Euneiz. Jesús Andrade.

Euneiz abre el curso académico con 816 estudiantes en diez grados y «visión de futuro»

La rectora, Eva Eguiguren, ha hecho referencia en su discurso al «genocidio» en Gaza y a los valores democráticos que promueve la universidad

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:38

La Universidad Euneiz ha celebrado este miércoles el acto de apertura del curso académico 2025-26 en el que han participado el consejero de Ciencia, ... Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias; la rectora Eva Eguiguren; el vicepresidente de la institución académica, Josean Querejeta; y la directora ejecutiva, Saioa Ortiz, acompañados de una amplia representación de la sociedad alavesa. El centro, que este curso celebrará la graduación de su primera promoción, cuenta en la actualidad con diez grados y cuatro másters de los ámbitos de la Salud y las Nuevas Tecnologías.

