El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Etxebarria, al fondo, y la bancada del PNV y EH Bildu en el pleno. Igor Aizpuru

Etxebarria es «muy optimista» y ve posible un pacto fiscal con la oposición en Vitoria

Insiste en que no tiene «socios preferentes», en alusión a EH Bildu

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:41

Comenta

Los tres grupos de la oposición municipal -EH Bildu, PP y Elkarrekin- han rechazado cada uno con sus argumentos la subida generalizada del 2,7% ... de tributos que plantea el equipo de gobierno PSE-PNV en su proyecto de ordenanzas fiscales para 2026 y especialmente la de 5,8% del recibo de las basuras, las de algunos precios de servicios sociales de mayores y las de la OTA. Pero la alcaldesa Maider Etxebarria confía en llegar a un acuerdo con alguno de los tres partidos, «sin socios preferentes». Es más, es «muy optimista», según ha indicado este viernes, dejando caer que aunque el anterior pacto fiscal lo selló con EH Bildu «se tendrá la misma deferencia y respeto» con todos los grupos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El desliz del rey Felipe VI en la cumbre mundial de Vitoria: saluda al «diputado general de Ávila»
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  4. 4

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  5. 5

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  6. 6

    El desliz del rey Felipe VI en la cumbre mundial de Vitoria: saluda al «diputado general de Ávila»
  7. 7 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  8. 8

    Vitoria se corona como capital de grandes eventos tras el «éxito» de la cumbre mundial
  9. 9

    La Ertzaintza detiene a tres jóvenes como sospechosos de un doble apuñalamiento en Vitoria
  10. 10

    Álava admite que no existió ningún tipo de control sobre los udalekus de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Etxebarria es «muy optimista» y ve posible un pacto fiscal con la oposición en Vitoria

Etxebarria es «muy optimista» y ve posible un pacto fiscal con la oposición en Vitoria