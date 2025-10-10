Etxebarria es «muy optimista» y ve posible un pacto fiscal con la oposición en Vitoria

Los tres grupos de la oposición municipal -EH Bildu, PP y Elkarrekin- han rechazado cada uno con sus argumentos la subida generalizada del 2,7% ... de tributos que plantea el equipo de gobierno PSE-PNV en su proyecto de ordenanzas fiscales para 2026 y especialmente la de 5,8% del recibo de las basuras, las de algunos precios de servicios sociales de mayores y las de la OTA. Pero la alcaldesa Maider Etxebarria confía en llegar a un acuerdo con alguno de los tres partidos, «sin socios preferentes». Es más, es «muy optimista», según ha indicado este viernes, dejando caer que aunque el anterior pacto fiscal lo selló con EH Bildu «se tendrá la misma deferencia y respeto» con todos los grupos.

Al tándem PSE-PNV, que suma 12 de 27 concejales, le vale con dos votos de alguna formación para sacar adelante su plan de ingresos vía impuestos, tasas y servicios públicos. Ya se ha apoyado antes en Elkarrekin o el PP para dar vía libre al Plan General, la OTA o la renovación de la flota de Tuvisa, pero los mayores acuerdos económicos (dos presupuestos y las últimas ordenanzas fiscales) los ha pactado con la coalición abertzale.

De hecho, algunas de las enmiendas que ha presentado EH Bildu al debate fiscal son continuidad de ese acuerdo. Así plantea subir los impuestos un 2,2% de manera generalizada y mejoras en bonificaciones del recibo de basuras o del recargo del 50% del IBI a viviendas vacías. Pero el mayor escollo tiene que ver con el contrato de basuras y el nuevo modelo de cobro por servicios sociales de mayores con nuevos tramos de renta.

La formación que lidera Rocío Vitero no está dispuesta a que las basuras suban un 5,8% con el argumento de que su gestión costará más con la nueva contrata debido, entre otras cuestiones, a que esa licitación está aún en el aire. Tampoco pasa por permitir que la hora de servicio de ayuda domicilio suba entre el 30% y 65% para una parte importane de los usuarios.