Etxebarria se mantiene «cauta» ante la posible resolución de la huelga de los jardineros de Vitoria
La alcaldesa señala que ya «en tres ocasiones» anteriores hubo un acuerdo y «el sindicato mayoritario se echó atrás»
B. Mallo
Viernes, 3 de octubre 2025, 18:07
Los jardineros de Vitoria y Enviser, la empresa subcontratada por el Ayuntamiento para la gestión de las zonas verdes, dieron el jueves un importante paso ... para resolver el conflicto laboral que arrastra una huelga de más de medio año. Todo hace indicar que la nueva cita que van a tener este lunes será la definitiva para sellar un acuerdo, pero la alcaldesa, la socialista Maider Etxebarria, ha querido mostrarse este viernes «cauta».
La regidora ha recordado la experiencia en negociaciones pasadas en las que por momentos se paladeó el pacto que al final se quedó en papel mojado. Lo que que le lleva a mostrar «precaución». Y, de paso, sin mencionar directamente su nombre, ha aprovechado para señalar como principal responsable de que no se haya firmado un nuevo convenio al sindicato ELA, al que acusa de «echarse atrás» cuando el pacto ya estaba prácticamente sellado.
«Hace dos semanas ya dije que era más optimista, pero quiero ser cauta. Y quiero tener precaución porque ya en tres ocasiones se ha conseguido llegar a un acuerdo con el sindicato mayoritario. Y las tres veces al final ha reculado. Ojalá, de verdad, se arregle y podamos disfrutar de unas buenas condiciones de nuestros jardines», ha señalado Etxebarria.
