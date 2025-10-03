El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Comparecencia de los jardineros en la Plaza de España. Rafa Gutiérrez

Etxebarria se mantiene «cauta» ante la posible resolución de la huelga de los jardineros de Vitoria

La alcaldesa señala que ya «en tres ocasiones» anteriores hubo un acuerdo y «el sindicato mayoritario se echó atrás»

B. Mallo

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:07

Los jardineros de Vitoria y Enviser, la empresa subcontratada por el Ayuntamiento para la gestión de las zonas verdes, dieron el jueves un importante paso ... para resolver el conflicto laboral que arrastra una huelga de más de medio año. Todo hace indicar que la nueva cita que van a tener este lunes será la definitiva para sellar un acuerdo, pero la alcaldesa, la socialista Maider Etxebarria, ha querido mostrarse este viernes «cauta».

