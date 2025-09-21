50 estudios de arquitectura se interesan por las posibilidades del Edificio Goya

El concurso de ideas organizado por Ensanche 21 para el reacondicionamiento de la antigua gasolinera Goya ha permitido a los estudios de arquitectura interesados en ... el proceso conocer el interior del inmueble. Un total de 50 profesionales han participado en estas visitas.

El pliego en fase de licitación y presentación de propuestas contemplaba dos jornadas de visitas al histórico edificio para poder recorrer el interior de lo que fue una antigua gasolinera y que, tras la ejecución de las obras, se convertirá en un referente de la movilidad sostenible y punto de información sobre rutas y recorridos por la naturaleza. Durante ellas los participantes han podido recorrer los espacios interiores del edificio proyectado en 1935 por Luis López de Uralde en colaboración con Francisco Alonso Martos.

Han podido comprobar el estado de la planta baja, donde se ubicaban los surtidores de combustible y acceder también a la amplia primera planta y asomarse a la espaciosa terraza orientada al parque de La Florida. La licitación para tomar parte en el concurso de proyectos que ha de servir para elegir al equipo encargado de redactar el proyecto básico y de ejecución está abierta desde el pasado 30 de julio.

Tras las dos visitas a Goya, los interesados tienen de plazo hasta el miércoles 5 de noviembre para presentar sus proyectos. El jurado compuesto por 5 destacados integrantes seleccionará, en una primera fase, a los tres proyectos más destacados y que, además, serán premiados con una cantidad económica de 5.000 euros (IVA no incluido). Los equipos participantes habrán de presentar en esta fase una idea concisa acerca del objeto del concurso.

En la siguiente fase se procederá a desarrollar esa idea previa, a través de unos paneles donde se refleje la propuesta gráfica y una memoria donde se presenten los contenidos del equipamiento. El jurado de expertos procederá a escoger el proyecto ganador entre esos tres finalistas. El vencedor se hará también con un premio económico de 15.000 euros.