La Estrella Alavesa que vuelve a brillar con fuerza

No es el ave fénix, pero poco le falta. Cuando las llamas calcinaron la histórica fábrica de LEA en junio, muy pocos se atrevían a ... vaticinar que en poco más de tres meses la compañía estaría produciendo otra vez cosméticos con su logo para el mercado.

En un ejercicio de resiliencia sin parangón en la historia reciente de la empresa alavesa, la compañía apenas tardó tres días en volver a ponerse el mono de trabajo con su equipo directivo. 'Sala del Renacimiento' se llamó la primera ubicación, en el hotel Silken Ciudad de Vitoria, donde se empezó a diseñar el futuro. Una semana le costó encontrar un espacio más amplio de trabajo en Hibridalab y dar con una primera nave para volver a producir en Gamarra. Para el 1 de octubre los primeros cosméticos estaban en las líneas productivas. Apenas 102 días entre el brutal incendio y la vuelta al trabajo, que permitió sacar del ERTE al 80% de su plantilla.

LEA tiene 202 otoños a sus espaldas. El incendio de junio no fue la primera desgracia que ha sufrido la empresa en su larga andadura. Hace 120 años las llamas ya devoraron su fábrica. Dos ejercicios después, todo estaba funcionando de nuevo. Ya en su sede del polígono industrial de Arriaga sufrió una explosión en octubre de 1986 equivalente a «200 kilogramos de goma 2» que mató a dos obreros y destruyó su pabellón industrial. Y es que la deflagración de una caldera por acumulación de vapor de agua destruyó una vasija de acero de 15 milímetros de espesor y protegida por hormigón armado. Y la empresa volvió a levantarse de ese golpe.

LEA es la industria más antigua de Euskadi y lo ha sido, además, manteniendo a la misma familia que la fundó al frente. La sexta generación la representa Félix Lascaray, actual director general de la firma. Formado en la Universidad de Deusto y en la prestigiosa Robins School of Business de la Universidad de Richmond, asumió el cargo de máximo ejecutivo de la firma en 2013, después de tres años trabajando para Deloitte.

Tras el incendio tiró un órdago a la grande. «Nuestro trabajo va a ser que al menos estemos en Vitoria otros 200 años más», prometió al día siguiente del incendio. Y no ha defraudado.

El renacimiento ha fascinado hasta a Antonio Garamendi. El presidente de la CEOE dedicó hace unos meses una publicación en su perfil de Linkedln a LEA, a quien felicitó «por haber sido capaz de superar ciclos económicos, crisis, incendios y transformaciones tecnológicas, siempre mirando al futuro sin perder sus raíces». «Enhorabuena a la industria más antigua de Álava y una de las más longevas de España», señaló.

Ese retorno, celebrado por toda la sociedad, es el que mueve a EL CORREO a reconocer a LEA y a su director general como Alavés de Noviembre. Un verdadero resurgir, literalmente, de entre las cenizas para mantener con vida, actividad y trabajo a la histórica compañía. La firma alavesa ha conseguido convertir, de hecho, una crisis como aquel incendio en una oportunidad para fortalecer más su sentimiento de pertenencia a Vitoria y Álava.

Futuro pese a las llamas «Nuestro trabajo va a ser que al menos estemos en Vitoria otros 200 años más», prometió tras el incendio de la fábrica

Un 'spot' publicitario emitido en verano daba cuenta de la ambición de la compañía. «Aunque parezca que toca empezar de cero, nosotros no empezamos. Nosotros seguimos. Seguimos trabajando, seguimos innovando, seguimos cuidándoos como siempre y seguiremos haciendo historia». 'LEA, 200 años contigo y listos para 200 más', remataba el anuncio.

Las siglas de LEA se corresponden con La Estrella Alavesa. Y aunque la firma ha pasado por tiempos oscuros, la familia Lascaray ha vuelto a conseguir que el astro empresarial del territorio vuelva a brillar con fuerza.