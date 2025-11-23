El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lascaray ha sido uno de los impulsores de la rápida reinvención de LEA.
Alavés del mes

La Estrella Alavesa que vuelve a brillar con fuerza

EL CORREO distingue como Alavés de Noviembre al director general de LEA Félix Lascaray por su vuelta récord al trabajo

José Manuel Navarro

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

No es el ave fénix, pero poco le falta. Cuando las llamas calcinaron la histórica fábrica de LEA en junio, muy pocos se atrevían a ... vaticinar que en poco más de tres meses la compañía estaría produciendo otra vez cosméticos con su logo para el mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

