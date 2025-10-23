El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Josefina se sienta sobre el colchón del camarote en el que durmió «un año» al expulsarle de su piso una okupa.

Josefina se sienta sobre el colchón del camarote en el que durmió «un año» al expulsarle de su piso una okupa. Igor Martín

Okupas en Vitoria

La Ertzaintza investiga el robo de varias joyas en el piso okupado de Josefina

«Se ha llevado hasta la cadena de oro de mi difunto marido», clama esta vecina de Vitoria tras recuperar su casa después de 3 años de lucha judicial

David González

David González

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:30

Comenta

Josefina, la vecina de Zaramaga de 71 años que ayer miércoles recuperó su piso okupado, se ha instalado esta mañana en su hogar. Así ... han acabado alrededor de 3 años de lucha judicial para echar a su okupa, una mujer llamada Jamila a la que alquiló una habitación y que, aprovechando «unas vacaciones en Colombia» le cambió las cerraduras. Aún afectada ha hecho recuento de los objetos presuntamente robados por su antigua inquilina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Josefina recupera su casa okupada en Vitoria tras años de lucha judicial: «Se han llevado hasta los tenedores»
  2. 2

    Josefina recupera su casa okupada en Vitoria tras años de lucha judicial: «Se han llevado hasta los tenedores»
  3. 3

    Las desavenencias con Galbiati llevan a Samanic a pactar su salida del Baskonia
  4. 4

    La Ertzaintza acordona la plaza de la Provincia de Vitoria para investigar las lesiones a un joven en el acto de Falange
  5. 5 Ariznabarra ve «insostenible» su problema de aparcamiento tras la OTA de San Martín y el cierre de Mendizorroza
  6. 6

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  7. 7

    La Ertzaintza acordona la plaza de la Provincia de Vitoria para investigar las lesiones a un joven en el acto de Falange
  8. 8

    Las desavenencias con Galbiati llevan a Samanic a pactar su salida del Baskonia
  9. 9

    Denuncian el robo de una campana de bronce en el Santuario de Oro en Álava
  10. 10

    Josefina recupera su casa okupada en Vitoria tras años de lucha judicial: «Se han llevado hasta los tenedores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Ertzaintza investiga el robo de varias joyas en el piso okupado de Josefina