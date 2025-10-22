Josefina recupera su casa okupada en Vitoria tras años de lucha judicial: «Se han llevado hasta los tenedores»

Josefina era un manojo de emociones. En la mañana de este miércoles concluyeron más de tres años de sinsabores, después de que la mujer a ... la que alquiló una habitación le cambiara la cerradura de su hogar durante un viaje. De repente se vio obligada a dormir en el camarote, descubrió cómo su piso que aún paga era realquilado a un rosario de desconocidos, hasta le dieron de baja del padrón municipal mientras el número de inscritos alcanzó doce personas a las que jamás había visto.

Pasadas las 12.30 horas, y acompañada por personal de Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vitoria y de policías locales, esta vecina de Zaramaga de 71 años por fin volvió a acceder en lo que fue su hogar. Lo hizo entre lloros y abrazada a los suyos. Por fin acababa una pesadilla difícil de entender, porque en esta singladura hasta tuvo que soportar los insultos y amenazas continuas de esta okupa, ya condenada penalmente por robarle una de sus joyas.

A media tarde, y algo más entera, Josefina comentó a EL CORREO que «estoy contenta porque tengo mi casa, pero me robó todo. Vajilla, cristalería, toda la cubertería, no me dejó ni un tenedor para comer. Hasta un colchón se ha llevado». Venía de la comisaría de la Ertzaintza, «donde me han dicho que espere a que pasen dos días y que mire bien lo que falta. Sólo hemos mirado por encima. Lo bueno es que el día que me marché hice un vídeo y podremos cotejar qué falta exactamente».

De quien no había ni rastro era de Jamila, la mujer nacida en 1978 a la que alquiló una habitación el 21 junio de 2021 por 250 euros mensuales. Esta inquilina se apoderó de toda la vivienda cuando Josefina se marchó a Colombia y le pidió que se buscara otra ubicación porque iba a alquiler el piso entero.

«Sientes mucha impotencia porque mi clienta ha tenido que malvivir en un camarote» Julieth González Abogada de la víctima

Antes de que la dueña original regresara, esta mujer cambió las cerraduras y subarrendó las habitaciones libres a terceras personas. En cada encuentro entre la dueña legal y su okupa, recibió un sinfín de «insultos» y «amenazas» de ésta.

«Han sido los peores años de mi vida. Creo que este daño me va a quedar toda la vida». Debido a sus limitados recursos tuvo que dormir en el camarote. «Todo el día ahí y cuando iba a lca lle a tirar el pis, que lo hacía en el cubo de la fregona, ella me hacía burla desde la ventana y otros durmiendo en mi cama, terrible», evoca entre lágrimas.

«1.700 euros en ayudas»

En referencia a su pesadilla, Josefina comentó que «no tengo ni idea de dónde anda. Su marido trabaja en Francia, pero de vez en cuando viene aquí para dejarse ver y hacer como que vive aquí». Para entender mejor el tormento de esta septuagenaria hay que darle voz. Según sus datos, su okupa «cobra ayudas que le han supuesto hasta 1.700 euros mensuales» y «se ha lucrado alquilando las habitaciones» y «empadronando a otras personas».

Julieth González es la abogada que ha asesoraddo a Josefina en este viaje. Ayer también era todo satisfacción. «No he podido acompañarla al lanzamiento porque estoy de guardia, pero estoy muy satisfecha por mi cliente», alumbró. «Sientes impotencia porque la otra persona se ha valido de la justicia gratuita para recurrir cada paso que dábamos, retrasando cualquier solución»

Entre mañana jueves y el viernes, Josefina realizará un recuento exacto de los enseres que faltan. Ahí regresará a la comisaría de la Ertzaintza para volver a denunciar a su, ya, antigua okupa.