Josefina se abraza a dos allegadas tras recuperar su vivienda okupada. Fotos: Rafa Gutiérrez

Okupas

Josefina recupera su casa okupada en Vitoria tras años de lucha judicial: «Se han llevado hasta los tenedores»

Esta vecina de Zaramaga de 71 años vuelve a su casa tras lograr que la justicia eche a la okupa que entró como inquilina y lo realquiló. La dueña legal durmió meses en el camarote

David González

David González

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:25

Josefina era un manojo de emociones. En la mañana de este miércoles concluyeron más de tres años de sinsabores, después de que la mujer a ... la que alquiló una habitación le cambiara la cerradura de su hogar durante un viaje. De repente se vio obligada a dormir en el camarote, descubrió cómo su piso que aún paga era realquilado a un rosario de desconocidos, hasta le dieron de baja del padrón municipal mientras el número de inscritos alcanzó doce personas a las que jamás había visto.

