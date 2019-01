Me impone el Palacio Zulueta, ese edificio en La Senda que mantendría ahora relaciones de vecindad con el Auditorio virtual si el politiqueo de corrala no se hubiera cargado aquel proyecto de artes escénicas en el Paseo de la Música. Recuerda a las mansiones donde se tejían misterios por resolver en las novelas juveniles de otro tiempo. Gusta la casona que aún resalta más el espléndido entorno, un emblema de la Vitoria bucólica. Igual que otros inmuebles señeros de esta ciudad se yergue como un apreciable contenedor sin un propósito claro que llevarse a las tripas. Tras albergar a la Fundación Sancho el Sabio cerró sus puertas, que entreabrió cuando la capital alavesa tomó el apellido 'green'. Y después, al parecer, no ha servido ni para zurcir descosidos.

A ver si van cuajando en realidades las tormentas de ideas que por estas coordenadas geográficas suelen degenerar en vendavales de ocurrencias. Ahora, al menos, se ha decidido que Zulueta luzca como la sede de un vino parido al sur del territorio y de un txakoli criado al norte de la provincia misma. Supongo que en Rioja Alavesa no caerá la propuesta tan en gracia. Quizá piensen que allí ponen la lana y otros se llevan la fama. En este caso la asociación que con el aplauso de los animalistas sustituyó la carrera de burros el Día del Blusa por la de barricas a ritmo de sombreracos, guitarrones y mariachis. Por lo de rodar y rodar, digo.

Desde luego, no caben más idiomas en cuatro palabras. Castellano, euskera e inglés para rotular el plan 'Vitoria-Gasteiz Wine City'. Los promotores de la iniciativa, con raíces entre los bodegueros y Abastos, pretenden impartir conocimientos de alto copete, divulgar las bondades de los caldos de la tierra y seguir haciendo prospecciones en todos los mercados posibles. Anuncian su interés por sellar algún acuerdo con universidades vascas para realzar ese universo en el que envejece el vino. Piensan que la enología es un grado. Como la experiencia, cuentan, en todos los órdenes de la vida.