Empresas de renovables buscan personal para las obras de Labraza

El despliegue de las renovables en Burgos contrasta con el atasco burocrático de proyectos que vive Euskadi. Especialmente en el campo eólico, donde el bloqueo ... a las centrales de viento persiste ya dos décadas. Los ocho aerogeneradores de Labraza serán los primeros en romper con un vacío de 20 años en el territorio. Al sur de Álava, rozando ya la frontera con La Rioja, los trabajos para instalar los molinos siguen sin arrancar, aunque la promesa de Aixeindar –la promotora que comparten Iberdrola y el Gobierno vasco– es que las obras arranquen antes de final de año.

Y esta vez parece que los plazos sí van en serio, ya que una primera empresa, la navarra Eosol, ya publicó las primeras ofertas para trabajar en la instalación del parque eólico. En una popular plataforma de empleo, la firma –que ya ha trabajado para Iberdrola en otras ocasiones– anunció a finales de verano su intención de contratar a un técnico de medio ambiente y otro de calidad «para trabajar en la obra de un parque eólico en Labraza». Uno de ellos con incorporación para el pasado mes de septiembre y el otro con un contrato temporal de, al menos, ocho meses.

La compañía no detalla los emolumentos de cada puesto, aunque señala que serán «competitivos» y se abre a «beneficios adicionales que se discutirán durante el proceso de selección». «La energía renovable es el futuro, y queremos que formes parte de él», concluía el anuncio, ya cerrado, para convencer a sus potenciales candidatos.

Pendiente de dos permisos

Para poner en marcha los aerogeneradores no sólo es necesaria la licencia de obra de Oion, sino que Iberdrola también precisa del visto bueno del municipio navarro de Aguilar de Codés. Y es que los accesos hasta la zona montañosa donde se levantará el parque eólico no discurrirán por Labraza: se harán a través de los caminos que en su día se abrieron para levantar los molinos que ya están instalados en Navarra, entre Campezo y Genevilla. «No se circulará en ningún caso pasando por Labraza» con las palas, matizó la compañía en septiembre.

Las obras del parque eólico comenzarán antes de que acabe el año para empezar a producir energía en 2026

Para instalar los aerogeneradores, Iberdrola y Lakua usarán «la tecnología Blade Lifter, pionera en Europa, que utiliza la inclinación de la pala para hacer su transporte más sencillo mediante un elevador hidráulico que eleva la pala, alcanzando una inclinación de unos 65 grados, o incluso girándolo». Con este sistema se busca reducir el impacto sobre el medio ambiente, ya que no hacen falta viales tan amplios para llegar al monte. Cuando las palas empiecen a obtener energía del viento, el retorno económico que recibirán Oion y Labraza será de 230.000 euros al año. Las obras en sí mismas ya reportarán 1,2 millones a sus arcas.