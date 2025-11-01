El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El trasiego de operarios en Labraza llegará a finales de este año E. C.

Empresas de renovables buscan personal para las obras de Labraza

Eosol ya ha publicado las dos primeras ofertas de empleo para colocar los molinos en la villa amurallada, aunque aún no hay fecha para empezar los trabajos

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:08

El despliegue de las renovables en Burgos contrasta con el atasco burocrático de proyectos que vive Euskadi. Especialmente en el campo eólico, donde el bloqueo ... a las centrales de viento persiste ya dos décadas. Los ocho aerogeneradores de Labraza serán los primeros en romper con un vacío de 20 años en el territorio. Al sur de Álava, rozando ya la frontera con La Rioja, los trabajos para instalar los molinos siguen sin arrancar, aunque la promesa de Aixeindar –la promotora que comparten Iberdrola y el Gobierno vasco– es que las obras arranquen antes de final de año.

