67 empresas ofrecerán sus productos ecológicos en la feria BioAraba en el Iradier Arena

El Iradier Arena acogerá la X edición de la Feria BioAraba el 21, 22 y 23 de noviembre, la mayor feria de productos ecológicos, vida ... sana y consumo responsable del territorio, con entrada libre. En este décimo aniversario, la cita contará con 67 stands de distintas firmas y organizaciones que ofrecerán en sus expositores productos de alimentación y cosmética 'eco', textil, productos vinculados a la salud y bienestar, y una zona dedicada a las energías renovables, entre otros. También se ofrecerán más de una docena de conferencias, catas, demostraciones culinarias y talleres para mayores y niños.

La mayoría de puestos estarán dirigidos a la alimentación ecológica. Cerca de 30 ofreceran desde productos hortofrutículas, lácteos, aceites, huevos, setas y repostería hasta cerveza, sidra y vinos, entre otros, en muchos casos de kilómetro cero. También participan empresas y organizaciones prodecentes de diversas comunidades autónomas. En la zona de conferencias se hará una cata de pan ecológico, demostraciones culinarias y talleres de alquimia, donde se elaborarán aceites esenciales, o para cuidar la piel sensible, por ejemplo.

Durante la presentación de la feria este miércoles, Iker Knörr, responsable del Salón BioAraba, ha destacado que este encuentro es «una de las mejores ferias ecológicas tanto para la venta directa, como para hacer contactos profesionales». «Muchas empresas han podido colocar sus productos en tiendas y restaurantes gracias a BioAraba». También ha subrayado el «impacto económico» en la ciudad. «Hemos podido comprobar que vienen visitantes de distintas partes de Euskadi, pero también de La Rioja, Burgos o Cantabria», personas que «disfrutan de la gastronomía vitoriana y se hospedan aquí, al igual que los trabajadores de los stands».

15.000 asistentes

La concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, María Nanclares, ha añadido que las últimas ediciones han tenido una «participación elevada con más de 15.000 asistentes». También ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con los productos ecológicos «de calidad» a través de proyectos como Basaldea, la «agroincubadora para la generación de nuevas explotaciones de agricultura ecológica orientadas a personas emprendedoras» a través del semillero de empresas agrarias.

Por su parte, la directora de Calidad y Promoción Alimentaria del Gobierno vasco, Nora Beltrán de Otalora, ha remarcado el «compromiso» de Euskadi con los alimentos «saludables, sostenibles y respetuosos con el entorno». «Es un territorio con una gran tradición agraria y un primer sector fuerte, sólido y comprometido». Un sector, ha añadido, que «está apostando decididamente por lo ecológico», por lo que ferias como BioAraba «adquieren un valor especial».