La feria BioAraba contará con 30 puestos con productos de alimentación ecológica. Blanca Castillo

67 empresas ofrecerán sus productos ecológicos en la feria BioAraba en el Iradier Arena

La cita será el 21, 22 y 23 de noviembre con stands dedicados a la alimentación, cosmética y textil, entre otros

Ania Ibañez

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:52

El Iradier Arena acogerá la X edición de la Feria BioAraba el 21, 22 y 23 de noviembre, la mayor feria de productos ecológicos, vida ... sana y consumo responsable del territorio, con entrada libre. En este décimo aniversario, la cita contará con 67 stands de distintas firmas y organizaciones que ofrecerán en sus expositores productos de alimentación y cosmética 'eco', textil, productos vinculados a la salud y bienestar, y una zona dedicada a las energías renovables, entre otros. También se ofrecerán más de una docena de conferencias, catas, demostraciones culinarias y talleres para mayores y niños.

