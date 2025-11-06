Elkarrekin pide que se calculen y compensen las emisiones de CO2 de los eventos de Vitoria Presentará en el próximo Pleno municipal una moción para que se lleve a cabo esta iniciativa, ya presente en citas cercanas como el Festival de Cine de San Sebastián

E. J. Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:49

El grupo municipal Elkarrekin Podemos pedirá en el próximo Pleno que se celebre en el Ayuntamiento de Vitoria (el próximo 21 de noviembre) que el Consistorio comience a realizar mediciones de la huella de carbono que generan distintos eventos que ellos organizan o financian para, después, evaluar los resultados y, a futuro, compensar esas emisiones de CO2.

La moción, que ya ha sido registrada y anunciada este jueves por la portavoz de la coaliación morada, Garbiñe Ruiz, pretende «contribuir a seguir posicionando a la 'Green capital' como referente por su compromiso medioambiental» y «avanzar hacia la neutralidad climática». Y, según ha señalado Ruiz, su solicitud llega en el momento «idóneo», durante la elaboración de un nuevo Plan Estratégico de Turismo, así como del de turismo de Congresos, más conocido como MICE.

En este sentido, Ruiz ha recordado que parte de los eventos organizados en la capital alavesa cuentan ya con la certificación 'Erronka Garbia', una herramienta que facilita la integración de criterios ambientales en el diseño y desarrollo de un evento. Pero, considera que ese instrumento «se va quedando corto y se debe ir a más, tomando medidas más ambiciosas que faciliten el ahorro de recursos y contribuyan a lograr un medio ambiente más saludable».

Su petición se centra en comunicar y hacer públicos los resultados de los eventos certificados «para servir de faro al sector», establecer comparativas anuales que permitan valorar su evolución y trabajar mano a mano con los profesionales que trabajan en este ámbito para ir incorporando mecanismos de compensación de emisiones; algo que, según ha ejemplificado, ya existe en citas de calado como el Festival de Cine de San Sebastián.