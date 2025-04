La «efervescencia» del cine en Álava

Al menos un rodaje al mes. Actores y actrices conocidos pasan cada vez con mayor frecuencia por Vitoria. Y el grito de «acción» ya empieza ... a sonar como una letanía familiar en las calles de la capital alavesa. El cine vive un boom de rodajes en el territorio, impulsado por la aprobación el año pasado de la norma foral con los mayores incentivos fiscales al audiovisual de Europa. Esa transformación se percibe y también se ve respaldada con cifras. Un ejemplo es que la Asociación de Productores Audiovisuales de Álava (Apika) ha sumado nueve entidades en el último año, por lo que ya cuenta con un total de 39 productoras.

«Es un momento de efervescencia, pero ese aumento de socios no responde tanto a los incentivos, sino al interés por la formación. Hay un tejido que se está organizando, con productoras que dan el paso a producir de manera habitual y afianzando su actividad», explica Maite Ruiz de Austri, presidenta de Apika y figura clave en la animación nacional que atesora dos premios Goya.

«Cada vez hay más interés por la formación en cine junto a productoras que afianzan su actividad» Maite Ruiz de Austri Presidenta de Apika

Entre esas mudanzas e incorporaciones al panorama local se encuentra Montjuic Entertainment, productora del aragonés Ángel Blasco, con una larga trayectoria en cine y que ha trabajado con gigantes como Disney y Columbia. La actividad de Montjuic arrancó en Barcelona con 'El viaje de Arián' (1995), pero su sede se encuentra en Vitoria desde hace año y medio. «Creo que hay un talento espléndido, se está creando todo un marco para el cine y queríamos sacarle partido», reconoce Blasco, que ha participado en proyectos como 'Tadeo Jones' o 'Los renglones torcidos de Dios', la tercera película española más taquillera en 2022 y una de las más vistas en la plataforma Netflix ese mismo año.

Ahora, Blasco negocia con compañías norteamericanas para hacer posible que una versión en inglés se ruede en el País Vasco. También desarrolla el guión de 'Ópera', una serie sobre un grupo de jóvenes aspirantes a cantantes líricos. «Vitoria me parece una ciudad interesantísima para rodar, con esa mezcla de modernidad y clasicismo europeo», destaca cuando se le pregunta por las localizaciones. Blasco participa a su vez en Artes Audiovisuales, junto a Lourdes Zárate, una productora de animación con planes de consolidación en la ciudad.

«Tenemos que sacarle partido al gran talento que hay en Álava, que se está poniendo al día en el sector Ángel Blasco Montjuic Entertainment

Aunque es 'vox populi' que en la actualidad existe una escasez de técnicos e infraestructuras, cree que Álava está haciendo un «esfuerzo por ponerse al día». Como ejemplo pone las ayudas a la creación de las instituciones –tanto municipales como forales– y el trabajo de Apika, con cursos de formación y programas de apoyo.

En el primer cuatrimestre del año han colocado el dedo en el territorio cuatro películas ('Sacamantecas', 'Gaua', 'La coleccionista' y 'Cuerpos locos') y una serie ('Innato'), que se rodará en la Casa Consistorial de Vitoria el 28 de abril, con Imanol Arias y Elena Anaya como protagonistas. Además, todo apunta a que se superará ampliamente el récord de 262 días de rodaje registrado en 2024, un año en el que resultó muy llamativo la grabación en diferentes puntos de la ciudad de la serie británica 'Catch You Later', protagonizada por el reconocido intérprete Jason Watkins ('The Crown').

Ampliar Filmación de 'Singular', en Legutio. Rafa Gutiérrez

En ese imán para productos internacionales jugó un papel determinante Izen Producciones Euskadi, que es parte de uno de los mayores grupos de productoras independientes de España y que abrió en marzo de 2023 una sede en Vitoria. Su directora de operaciones es Gloria Peña y es uno de los nombres que se ha asociado a Apika. «Al calor de los incentivos fiscales, se atrae otro tipo de rodajes. Realmente está siendo muy interesante tanto para las productoras locales como para quienes vienen de fuera», asegura Peña, que lleva cerca de una década en el territorio histórico y había desarrollado gran parte de su carrera en otras ciudades donde había más demanda.

Aunque los títulos y el reparto se mantienen bajo secreto, avanza que en junio y julio se grabarán en Euskadi dos producciones internacionales respaldadas por Paramount Plus y el británico Channel 5. «Es algo que antes hubiera sido imposible», afirma Peña.

«Hace unos años era impensable que se sucedieran los rodajes internacionales. En verano se grabarán otros dos» Gloria Peña Izen Euskadi

Ese imán internacional en un territorio que hasta ahora no estaba tan acostumbrado a los rodajes, trae consigo nuevos desafíos. «Faltan técnicos en Euskadi y traer a técnicos de otros sitios supone un sobrecoste. Además, tenemos muchísimos problemas con los alojamientos porque algunos hoteles están poniendo tarifas realmente desorbitadas», lamenta. ¿Reto? Pasa por «adaptar» la ciudad al desarrollo del cine.

Katixa Silva, al frente de la productora vitoriana CSC Films desde 2011, ha sido destacada por la revista 'Variety', la publicación más reconocida a nivel mundial dedicada al séptimo arte, como una de las diez productoras emergentes a seguir. Actualmente trabaja en 'Harakune', de Maider Oleaga (directora de títulos como 'Kuartk Valley'), con el territorio como escenario y en 'Canción Animal', de Nerea Castro. Silva constata el impacto de la demanda creciente en la dificultad para conformar equipos técnicos, una situación ya vivida en Bizkaia, que aprobó los incentivos fiscales un año antes que Álava y Gipuzkoa.

«Cada vez hay más gente que puede iniciar una carrera. Tenemos que evitar que las localizaciones se quemen» Katixa Silva CSC Films

«Hay más rodajes, hay mucho trabajo y gente que antes se dedicaba a otra cosa puede iniciar una carrera», resalta. En la otra cara de la moneda invita a tener «cuidado». Por ejemplo a la hora de sobreexplotar escenarios. «Hay que evitar que haya localizaciones que se pueden quemar, como puede estar empezando a pasar en Bilbao», avisa Silva. Y es que ver repetidamente en la pantalla la Gran Vía de Bilbao puede llegar a cansar al espectador. «También allí hay cada vez más vecinos molestos con los cortes por las grabación. En Álava no se ha llegado a ese punto», señala.

«Hay un caldo de cultivo muy interesante que tiene que ver con los programas de apoyo a productoras locales» Imanol Ortiz Orlok Films

Imanol Ortiz lleva más de dos décadas rodando cortometrajes en Álava. Hace dos años fundó Orlok Films para levantar proyectos. Su corto 'No hay que hablar con extraños' ha sido seleccionado en una docena de festivales Mèlies, incluido el prestigioso Fantasia de Canadá. «Hay un caldo de cultivo muy interesante que está creciendo y que se ve que está funcionando», afirma este cineasta, que llama a ser cautos sobre los incentivos, ya que por el momento se han establecido que duren hasta el año 2028. «Tenemos que ver si se renuevan», avisa.

Entre los proyectos figuran dos largometrajes. '#Elreto', en coproducción con Rodar y Rodar, espera grabar a finales del presente año o principios del próximo. También continúa el desarrollo de 'Zarza (Sasia)', una historia con elementos fantásticos que aborda la temática alrededor de la banda terrorista ETA y que ha sido seleccionado recientemente en Apika Lab, un programa de apoyo al sector. «Ese laboratorio está funcionando fenomenal porque contribuye a que hagamos cine», indica Ortiz.