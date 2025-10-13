El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un tramo de la calle junto al edificio permanece vallada por seguridad. Rafa Gutiérrez

El edificio de los Arquillos que sufrió un desprendimiento se protegerá ante el «riesgo de nuevas caídas de material»

El Ayuntamiento volverá a inspeccionar esta semana el edificio y tras asegurar la zona se liberará la acera

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:02

El edificio de los Arquillos que sufrió un desprendimiento hace dos semanas, un suceso que ocurrió en plena celebración del Mercado Medieval de Vitoria, continúa ... vallado. El Ayuntamiento ha señalado que, tras una valoración inicial, «se procederá a poner medidas de protección ante el posible riesgo de nuevas caídas de material». A lo largo de esta semana se volverá a inspeccionar el inmueble, tanto desde el exterior como el interior, y es entonces cuando se asegurará la zona y se procederá a liberar el espacio peatonal, eliminando el vallado que se instaló. Mientras tanto, «lo prudente es mantenerlo».

