El edificio de los Arquillos que sufrió un desprendimiento se protegerá ante el «riesgo de nuevas caídas de material»

El edificio de los Arquillos que sufrió un desprendimiento hace dos semanas, un suceso que ocurrió en plena celebración del Mercado Medieval de Vitoria, continúa ... vallado. El Ayuntamiento ha señalado que, tras una valoración inicial, «se procederá a poner medidas de protección ante el posible riesgo de nuevas caídas de material». A lo largo de esta semana se volverá a inspeccionar el inmueble, tanto desde el exterior como el interior, y es entonces cuando se asegurará la zona y se procederá a liberar el espacio peatonal, eliminando el vallado que se instaló. Mientras tanto, «lo prudente es mantenerlo».

Así lo ha explicado el concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez, que ha confirmado que se trata de un edificio de titularidad municipal, por lo que los arreglos corresponden al Consistorio. El incidente, según ha informado, se produjo el pasado 26 de septiembre, cuando el Departamento de Urbanismo recibió un aviso. Se dio parte al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) por un posible desprendimiento en alero y sus efectivos acudieron ese mismo día al lugar. En la ficha de intervención se recogió que había un «posible desprendimiento de dos paños» -el elemento arquitectónico que corresponde al muro o pared de la fachada de un edificio-. Se procedió a valorar el estado de los paños y se decidió sanear los elementos inestables para dar seguridad y sanear «todo lo posible».

Además, se valló la zona «por seguridad». Tras esa primera intervención de los bomberos, posteriormente el caso pasó a otros servicios municipales. Se ha realizado un primer análisis y desde el servicio de Mantenimiento se ha transmitido que «se procederá a poner medidas de protección ante el posible riesgo de nuevas caídas de material». El concejal del PSE ha expuesto esta información en la comisión de Urbanismo de este lunes a petición de la edil del PP Marta Alaña, que ha censurado «la desidia que tiene este Ayuntamiento respecto a los monumentos históricos-artísticos».

«Presupuesto sin ejecutar»

Y es que el conjunto neoclásico obra del arquitecto vitoriano Justo Antonio de Olaguíbel recibió esa catalogación en 1984, ha evocado. La representante popular ha añadido que en septiembre de 2024 el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción por iniciativa de su formación que instaba al Gobierno municipal «a aprobar un plan director de actuación del patrimonio histórico municipal». En el presupuesto de 2025 «metieron una partida de 50.000 euros que todavía está sin ejecutar», ha reprochado. Alaña también ha preguntado si el edificio «está o ha estado okupado», algo que el reposnsable del Gobierno ha eludido contestar.

En el caso concreto de los Arquillos, el representante socialista ha apuntado que durante los últimos años «se han ido ejecutando labores de mantenimiento que, como es visible, necesitan de una mayor intervención». Y en relación al Caso Medieval, esta legislatura «se está actuando de forma proactiva en la recuperación, cosa que no pasaba desde la desaparición de la Arich», una agencia que «ustedes decidieron que desapareciese». «Después de muchos años de dejadez estamos actuando, seguiremos actuando y siempre con medidas de seguridad», ha recalcado Rodríguez.