«El ecosistema universitario de Vitoria invita a las empresas a instalarse»

Athina Kanioura (Atenas, 1976) recibe a este periódico rodeada de latas y envases de snacks. Hay Pepsi, hay Lipton, hay Cheetos... y hay KAS. Vitoria ... es un punto muy importante para Pepsico. La multinacional americana tiene en la capital alavesa su primera fábrica neutra en emisiones, parte de su hub digital y a más de 400 personas en nómina. No sólo operarios para producir los refrescos que llenan barras de bares y lineales de supermercados. También hay especialistas en inteligencia artificial, en análisis de datos, en nuevas tecnologías. La tasa de abandono entre sus trabajadores es «cero» . «El cariño que recibimos de este grupo es increíble», afirma la vicepresidenta ejecutiva de Pepsico tras reunirse con directivos empresariales en el parque tecnológico de Miñano. Kanioura promete más inversiones «en talento digital e inteligencia artificial» en Vitoria para «seguir aportando al empleo y al PIB del territorio».

- Es especialista en análisis de datos, una materia que está cobrando cada vez más importancia. ¿Qué ha mejorado Pepsico a través del análisis de datos en estos últimos años?

- Bueno, es una combinación de procesamiento de datos, inteligencia artificial y personal encargado de labores transformadoras. Aquí también tenemos gente dedicada a las principales tecnologías como el internet de las cosas, los dispositivos inteligentes. En Vitoria estamos expandiéndonos de forma significativa y Barcelona es la joya, un hub digital para el mundo.

- ¿En qué se diferencian las dos oficinas?

- Vitoria presta servicio al mercado local, a Europa, y lo vamos a expandir a otras regiones. Pero queremos que Vitoria ayude todavía más a su ecosistema local. Queremos que Álava y Cataluña jueguen un papel diferente. Barcelona no tendrá parte del talento que sí tendrá Vitoria. Por ejemplo, aquí se trabaja en cambiar el modelo de negocio implementando tecnología e inteligencia artificial. Desde Vitoria transformamos la cadena de suministro, mejoramos los procesos e implementamos cambios en la gestión de la empresa. Esas cosas no se hacen en Barcelona. Queremos que las dos ubicaciones sean complementarias.

- Ha hablado de puestos que requieren de habilidades muy concretas. En un momento de 'guerra' por captar talento en Álava... ¿cómo están lidiando con ello?

- Tengo una tasa de abandono del 0%. Nadie deja la empresa.

- ¿De verdad?

- Te lo digo en serio. Ni un 1%. Nadie. ¿Por qué? Porque tenemos gente haciendo un trabajo muy interesante. Gente que está trabajando en problemas que realmente le motivan; le emociona trabajar en ellos y aprender. Muchos de ellos abordan grandes cuestiones globales desde una compañía local, en una región que aman y en la que muchos han crecido. No muchas empresas pueden ofrecer eso.

- Se le nota satisfecha con su plantilla alavesa.

- Hemos tenido una gran celebración con ellos. Es que corresponden a lo que les damos. El cariño que recibimos de este grupo es increíble. Se ve en el día a día, pero también en las encuestas internas que hacemos. Los resultados que obtenemos de Vitoria son increíbles. Y por eso vamos a seguir invirtiendo en este talento. Es todo cuestión de lo que recibimos 'de vuelta': un gran potencial con grandes perspectivas. Les gusta vivir en Vitoria, trabajar para lo local y lo global. Son los mejores. El talento sólo se marcha cuando no está satisfecho en su puesto de trabajo. Cuando están contentos, consigues que se queden y empiezas a ofrecerles oportunidades para progresar dentro de la empresa.

- ¿Y no perciben esa competencia por su talento?

- Creo que Vitoria tiene un ecosistema universitario que invita a las empresas a desarrollar ese talento y a instalarse en Vitoria. Tenéis un ambiente universitario muy vibrante. Las empresas no deberían 'robarse' talento, sino cultivarlo de forma conjunta.

«Hemos reseteado precios»

- Pepsico es un grupo estadounidense. ¿La guerra comercial puede reorientar sus inversiones y su producción hacia Estados Unidos para esquivar esos aranceles?

- Nuestra estrategia ha sido muy coherente desde el primer día. Somos una compañía bastante peculiar en comparación con el resto. Aunque somos una multinacional estadounidense, siempre hemos sido muy locales. Nuestras materias primas son locales y nuestra producción es local. Todo lo que ves en España está cultivado, procesado y fabricado en España. Lo ha transportado gente local y lo ha vendido gente local. ¿Qué aranceles se le puede poner a eso? Nuestras cadenas de suministro son íntegramente locales. Y cuando tenemos algún suministro de fuera, es de la Unión Europea, no de otros países. Así que no, no sufriremos un impacto por eso.

- ¿No les preocupa la inflación que puede provocar esa guerra arancelaria?

- Es algo que estamos monitorizando. Confiamos en que la sensatez se imponga. Los gobiernos deben entender que los consumidores no pueden pagar continuamente el precio de una alta inflación a nivel mundial. Cuando hablamos con los gobiernos enfatizamos la importancia de no poner más presión inflacionaria.

- ¿Y eso lo están aplicando ustedes en los lineales?

- Si compras nuestros productos en España verás que hemos 'reseteado' precios y eso es algo que seguiremos haciendo este año. Los clientes han sufrido mucha presión. Nuestros equipos han hecho un excelente trabajo escuchando a nuestros consumidores y han entendido que su poder adquisitivo no está creciendo. Estos días nos han presentado su estrategia de precios, y la clave aquí era dar con los precios más adecuados a la cartera de nuestros consumidores. Nosotros hemos hecho nuestra parte y seguimos presionando a los gobiernos para que sean racionales.

Apoyo del Gobierno vasco

- Vitoria está convirtiéndose en la primera planta de Pepsico neutra en emisiones.

- ¡La primera de todo el mundo! Y, por cierto, la primera planta neutra en emisiones de Euskadi.

- ¿Por qué empezar por aquí?

- Típicamente hay dos razones detrás de estas decisiones. Una es el tipo de gente que tienes en las instalaciones y la otra es la geopolítica, la mentalidad de los gobiernos, su predisposición para trabajar de forma conjunta.

- Explíquese.

- Me explico. Por un lado, tenemos talento en Vitoria. Aquí siempre quieren ser los mejores. En la planta siempre me dicen que son los mejores o que serán los mejores. Y eso se lo he escuchado a todos: desde los directivos hasta los más jóvenes. Esa es la cultura vasca, a mí esa mentalidad me impactó mucho. Lo segundo es el Gobierno vasco. He estado con el consejero de Industria y es impresionante lo que apoya a las empresas para hacer esa transición económicamente viable. Esas dos cosas hacen la combinación perfecta.

- ¿Qué podemos esperar de Pepsico después de estas inversiones?

- Más inversiones.

- ¿En qué áreas?

- En talento digital y en inteligencia artificial. Soy muy optimista. Invertiremos más en nuestra planta para que siga siendo un hub para toda Europa. Queremos seguir aportando al empleo y al PIB del territorio.