El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El accidente ha provocado retenciones en la salida de Vitoria por la A-1, dirección Madrid. Trafiko

Dos ertzainas heridos al ser alcanzado su vehículo por otro cuando señalizaban una avería en la A-1 en Vitoria

Los dos agentes han sido trasladados a Txagorritxu al sentirse «mareados» tras la colisión. El accidente ha generado retenciones de hasta tres kilómetros en sentido Madrid, ya que se ha cortado el carril derecho

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:00

Dos agentes de la Ertzaintza han resultado heridos este lunes tras ser alcanzado el vehículo policial por un pequeño camión a la salida de la A-1 en Vitoria, en sentido Madrid. En el momento del impacto, los ertzainas estaban señalizando la avería que sufría otro coche a la altura del kilómetro 349 de esta vía, confirma el Departamento vasco de Seguridad.

Esta colisión por alcance ha ocurrido al filo de las 9.20 horas. Hasta el lugar se han trasladado los servicios de emergencia. Finalmente, los dos agentes han sido trasladados al hospital Txagorritxu de Vitoria, puesto que se encontraban «mareados».

El accidente ha obligado a cortal el carril derecho de la A-1, dirección Madrid, para poder retirar los vehículos y limpiar la calzada; lo que ha generado retenciones que, al filo de las once de la mañana, eran de tres kilómetros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en un accidente «grave» entre una moto y un turismo en Zigoitia
  2. 2

    «Con el centro de refugiados de Arana no tendríamos esta crisis con los malienses»
  3. 3

    Asesinato en una tienda de golosinas
  4. 4

    El Ayuntamiento de Vitoria vuelve a sacar a la venta 82 plazas de garaje en Salburua y Zabalgana
  5. 5 Bomberos de Agurain y ertzainas rescatan a un caballo en las campas de Urbia
  6. 6 Lagrán se cita con San Bartolomé
  7. 7

    La dieta de las princesas Disney, el peligrosísimo reto viral que engatusa a las adolescentes para adelgazar
  8. 8

    Las 18 mejores vistas de Rioja Alavesa
  9. 9 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea
  10. 10

    Sin relevo para garantizar las pensiones: Euskadi no logra alcanzar los dos cotizantes por jubilado a pesar del récord de empleo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dos ertzainas heridos al ser alcanzado su vehículo por otro cuando señalizaban una avería en la A-1 en Vitoria

Dos ertzainas heridos al ser alcanzado su vehículo por otro cuando señalizaban una avería en la A-1 en Vitoria