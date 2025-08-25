Dos ertzainas heridos al ser alcanzado su vehículo por otro cuando señalizaban una avería en la A-1 en Vitoria Los dos agentes han sido trasladados a Txagorritxu al sentirse «mareados» tras la colisión. El accidente ha generado retenciones de hasta tres kilómetros en sentido Madrid, ya que se ha cortado el carril derecho

El accidente ha provocado retenciones en la salida de Vitoria por la A-1, dirección Madrid.

Nuria Nuño Lunes, 25 de agosto 2025, 11:00 | Actualizado 11:08h.

Dos agentes de la Ertzaintza han resultado heridos este lunes tras ser alcanzado el vehículo policial por un pequeño camión a la salida de la A-1 en Vitoria, en sentido Madrid. En el momento del impacto, los ertzainas estaban señalizando la avería que sufría otro coche a la altura del kilómetro 349 de esta vía, confirma el Departamento vasco de Seguridad.

Esta colisión por alcance ha ocurrido al filo de las 9.20 horas. Hasta el lugar se han trasladado los servicios de emergencia. Finalmente, los dos agentes han sido trasladados al hospital Txagorritxu de Vitoria, puesto que se encontraban «mareados».

El accidente ha obligado a cortal el carril derecho de la A-1, dirección Madrid, para poder retirar los vehículos y limpiar la calzada; lo que ha generado retenciones que, al filo de las once de la mañana, eran de tres kilómetros.