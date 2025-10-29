Dos detenidos en Vitoria por hurto y estafa Los dos hombres, ambos de 40 años y con antecedentes policiales, usaron la tarjeta de crédito robada en varios establecimientos de la capital alavesa

La Ertzaintza detuvo este martes en Vitoria a dos hombres de 40 años como presuntos autores de un delito de hurto y otro de estafa tras hacer uso de una tarjeta de crédito, previamente sustraída a la víctima, en varios comercios y locales de hostelería de la capital alavesa. Los hechos ocurrieron por la mañana en el barrio de Zaramaga: la víctima estacionó su camión y, mientras se realizaba trabajos de mantenimiento en la parte trasera del vehículo, los ladrones accedieron al interior de la cabina y sustrajeron su mochila, donde guardaba la tarjeta de crédito que posteriormente fue utilizada por los delincuentes.

Una vez que la víctima se percató de la sustracción, a través del teléfono móvil, pudo comprobar que habían realizado diversos cargos. Poco después localizó en un local hostelero a los sospechosos, que portaban su mochila, por lo que dio aviso a la Ertzaintza. Las patrullas personadas en el lugar identificaron a ambos hombres y procedieron a su detención por los delitos de hurto y estafa. Los dos detenidos tenían numerosos antecedentes policiales.

Detenido por un robo en Fiestas

No ha sido la única detención llevada a cabo en Vitoria en las últimas horas. La Ertzainta también ha detenido a un joven de 26 años por un robo con violencia cometido en la madrugada del 7 de agosto durante las fiestas de la Virgen Blanca. Fue en la calle Errekatxiki, en el barrio de Santa Lucía, donde tres hombres rodearon a la víctima, a la que agredieron y robaron sus pertenencias, entre ellas un teléfono móvil y dinero.

El avance de las investigaciones permitió identificar a uno de los autores, procediendo a su detención este martes en la capital alavesa. También contaba con antecedentes policiales. La Ertzaintza continúa con las pesquisas para identificar y detener a los otros dos implicados en el robo.