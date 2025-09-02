El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

María Nanclares, concejala de Comercio y Turismo, Rubén González, director de la Semana del Pintxo de Álava, Cristina González, diputada foral Comercio y Turismo y Juan Carlos Antolín, presidente de SEA Hostelería, durante la presentación E. C.

Doce «obras de arte en miniatura» competirán por ser el mejor pintxo de Álava

El ganador representará al territorio en el concurso nacional de tapas en Madrid

Jon Casanova

Vitoria

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:38

La Semana del Pintxo de Álava arranca este jueves, 4 de septiembre, con doce propuestas gastronómicas que optan a convertirse en el mejor bocado en ... miniatura del territorio. Once de ellas se podrán degustar hasta el 14 de septiembre en bares de Vitoria, mientras que la duodécima estará disponible en la localidad de Páganos, en Rioja Alavesa.

