Doce «obras de arte en miniatura» competirán por ser el mejor pintxo de Álava

La Semana del Pintxo de Álava arranca este jueves, 4 de septiembre, con doce propuestas gastronómicas que optan a convertirse en el mejor bocado en ... miniatura del territorio. Once de ellas se podrán degustar hasta el 14 de septiembre en bares de Vitoria, mientras que la duodécima estará disponible en la localidad de Páganos, en Rioja Alavesa.

«Son obras de arte en miniatura, porque tenemos unos grandes cocineros y grandes cocineras en este territorio y este es su escaparate» ha elogiado este martes Cristina González, diputada foral de Comercio. De la misma manera, ha instado a los hosteleros a que «sigan pudiendo ofrecer esta actividad de ocio», ya que la gastronomía, considera, «es el gancho de nuestra tierra».

Los participantes SUA Gorka Arrieta y Rebeca Vázquez: 'Cubo de Perdiz'.

Toloño Abastos Aitzol Narbona y Ander Oribe: 'El Tigre de la Libe'.

Mexicano y Mucho Más Alberto Solana y José María Solana: 'Taco Gobernador'.

Waska! Carlos Dávalos: 'Waffine'.

La Peña Vitoriana Mikel Fiestras: 'Corbina RG'.

El Puntido Cristian Solana: 'A Flor de Piel'.

El Trasgu Fartón Kensy Aaron Rodríguez y María Osinaga: 'Crujiente de Fabada'.

El 2 Javier Almado y Alexander Ramírez: 'Potxi'.

Toloño Mitxel Suárez: 'Mar Costa Tierra'.

Dólar Juan García e Iván Fernández: 'Tendón de Aquiles'.

Muskari Maikel Santos y Nassima Mammeri: 'Txipela'.

Kobatxa Javier Delgado: 'Takoyaki Canalla'.

Los finalistas fueron seleccionados entre 16 establecimientos en la fase clasificatoria celebrada en julio en la Escuela de Hostelería de Egibide Mendizorrotza. Sus pintxos se podrán degustar durante diez días al precio de 3 euros en los locales participantes.

Jurado popular

El concurso culminará el próximo 17 de septiembre en la Peña Vitoriana Tenis Club, donde un jurado profesional decidirá los tres mejores pintxos en un 'showcooking' en directo. El ganador del primer puesto representará a Álava en el Campeonato oficial Hostelería de España - Tapas y Pinchos en Madrid Fusión. No obstante, existe un cuarto galardón que será escogido por la ciudadanía. Los bares colocarán unas urnas donde los clientes podrán depositar su voto por su pintxo favorito y así elegir el ganador popular. «Realmente es alta cocina en miniatura, así que disfrutad de los pintxos y de votar cuál es el mejor», ha alegado González.

Entre las propuestas que compiten se encuentran nombres tan sugerentes como 'A flor de piel', de la mano de Cristian Solano. También destacan Gorka Arrieta y Rebeca Vázquez de 'Sua' que ofrecen 'Jugo de perdiz' y Alberto y Jose María Solana del Mexicano y mucho más que servirán el 'Taco gobernador'. Doce combinaciones que reúnen fusiones de mar y tierra, trampantojos y distintas formas de redescubrir la fabada.