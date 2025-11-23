La Diputación prepara un goteo de oposiciones en 2026 para renovar su estructura

La actual estructura de la Diputación de Álava tiene su origen en los años ochenta. Apenas quedan en nómina trabajadores de aquella época y es ... necesario convocar un incesante goteo de ofertas públicas de empleo (OPE) para cubrir los servicios. Pero también se quiere aprovecharse esta situación para modernizar la institución con perfiles más técnicos y digitales y menos centrados en las labores administrativas. De primeras, el Gobierno foral tiene en agenda celebrar en 2026 los exámenes para cubrir 19 plazas, el equivalente al 2% de su actual plantilla. Esta cifra seguramente vaya a más cuando llegue el final del año y el Departamento de Administración Foral, que dirige la socialista Cristina González, determine las necesidades de personal que deja el año en curso.

Tres analistas de laboratorio, la misma cifra de subalternos, dos controladores de obra pública, otros tantos ingenieros agrónomos, traductores, técnicos de planificación cultural, inspectores de tributos, técnicos de salud y prevención, oficiales de mantenimiento, artes gráficas... Así hasta sumar 19 nuevos trabajadores en todas las categorías. Para lanzar los procesos de selección, se han presupuestado 120.000 euros en el proyecto de presupuestos que esta semana ha presentado González en las Juntas Generales. Un documento en el que se prevé incrementar el gasto en personal de 86 a 88,5 millones en la administración general -donde se excluye al Instituto de Bienestar Social, el Organismo Autónomo de Bomberos y otros entes- durante el próximo ejercicio, por lo que uno de cada ocho euros de las cuentas de la Diputación ya se dedican a pagar el sueldo de los funcionarios.

Y es que la plantilla foral está compuesta por 976 trabajadores, de los que el 94% tiene su puesto de trabajo en Vitoria. La idea es que se incorporen doce personas más, seis a puestos de nueva creación y otras tantas de programa que se convierten en estructurales. Hacienda (27,1%); Fomento de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral (17,8%); Agricultura (15,6%) y Cultura y Deportes (11,3%) son los que más gente tienen en nómina.

«Simplificar y racionalizar»

Todo esto sucede en plena transformación interna de la administración general de la Diputación para corregir su «ineficaz y obsoleta» estructura que una auditoría externa llegó a comparar con un «reino de taifas». El 'macrodepartamento' que incluye las carteras de Fomento del Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral acometió antes del verano la modificación de su «estructura orgánica y funcional». Se ha buscado «simplificar y racionalizar» , «fomentar la flexibilidad y la transversalidad en la rotación de funciones y trabajo en equipo», adaptar los servicios «a las necesidades de modernización de la administración», y -entre otros- se ha modificado «la denominación de algunos puestos para hacerlas más simples y racionales».

Ahora «se pretende extender estos mismos criterios de manera progresiva en los restantes departamentos de la Diputación». En estos momentos, se trabaja con Agricultura y luego se procederá con Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias. A partir de ahí, poco a poco tendrán que abordarse cambios en las áreas con un menor tamaño.