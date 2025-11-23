El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

OPE de Bienestar Social de la Diputación de Álava. Igor Martín

La Diputación prepara un goteo de oposiciones en 2026 para renovar su estructura

Estos procesos de OPE se juntan con la reestructuración interna que está desarrollando la Administración foral para modernizarse

Ander Carazo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:18

La actual estructura de la Diputación de Álava tiene su origen en los años ochenta. Apenas quedan en nómina trabajadores de aquella época y es ... necesario convocar un incesante goteo de ofertas públicas de empleo (OPE) para cubrir los servicios. Pero también se quiere aprovecharse esta situación para modernizar la institución con perfiles más técnicos y digitales y menos centrados en las labores administrativas. De primeras, el Gobierno foral tiene en agenda celebrar en 2026 los exámenes para cubrir 19 plazas, el equivalente al 2% de su actual plantilla. Esta cifra seguramente vaya a más cuando llegue el final del año y el Departamento de Administración Foral, que dirige la socialista Cristina González, determine las necesidades de personal que deja el año en curso.

