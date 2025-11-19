El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Diputación gastará más de dos millones en la promoción turística de Álava

Se buscan un tipo de visitantes «de calidad, sostenible y accesible» que respete el patrimonio y el medio ambiente

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:41

La promoción es esencial para atraer turistas. Porque, como ha dicho este miércoles la primera teniente de diputado general, Cristina González, «si uno no lo ... intenta habrá otro que aproveche esa oportunidad». La administración foral tiene reservado 2,1 millones para el desarrollo y la competitividad de la oferta «buscando siempre un turismo de calidad, sostenible y accesible que respete nuestro patrimonio histórico y medioambiente».

