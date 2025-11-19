La Diputación gastará más de dos millones en la promoción turística de Álava

La promoción es esencial para atraer turistas. Porque, como ha dicho este miércoles la primera teniente de diputado general, Cristina González, «si uno no lo ... intenta habrá otro que aproveche esa oportunidad». La administración foral tiene reservado 2,1 millones para el desarrollo y la competitividad de la oferta «buscando siempre un turismo de calidad, sostenible y accesible que respete nuestro patrimonio histórico y medioambiente».

Para la mejora de oferta de experiencia a las personas viajeras se destinará 724.100 euros y para realizar inversiones que mejoren las infraestructuras y los servicios turísticos, otros 462.055. Se emplearán 210.000 euros para la promoción de Álava como destino turístico sostenible, accesible y de calidad a nivel nacional e internacional. A todo esto habría que sumar el dinero que corresponda al impulso y consolidación de eventos culturales «con capacidad para atraer visitantes y generar pernoctaciones».

«Vamos a dar un impulso decidido a la promoción de Álava como destino turístico de calidad tanto en el mercado nacional como en aquellos a nivel de Europa que se consideren estratégicos. Para eso se aumentará un 52% la partida para campañas que llega hasta los 210.000 euros», ha explicado Cristina González.

Entre las nuevas iniciativas destaca la Ruta del Txakoli de Aiaraldea. «Lo hacemos después de haber trabajado durante este año con el sector: bodegas, queserías, alojamientos, restaurantes, museos…», ha subrayado la 'número dos' del Ejecutivo foral. Además, cerca de dos millones irán para la Plataforma Inteligente de Turismo de Álava, que buscará identificar en primer lugar los principales recursos de la oferta y, a continuación, recopilar de forma sistemática datos sobre los hábitos, los movimientos y las preferencias de las personas viajeras que eligen nuestro territorio. «El análisis de esta información nos permitirá comparar la evolución de Álava con otros destinos, medir el progreso de distintas variables y, sobre todo, diseñar políticas y estrategias mejor fundamentadas que consoliden al Territorio como un destino de calidad, sostenible e inclusivo», ha añadido.

Más bomberos

A renglón seguido, el diputado Iñaki Gurtubai ha anunciado que se dedicarán 22,1 millones de euros en 2026 para el organismo autónomo de bomberos. Una inversión que crece respecto al ejercicio presente por el refuerzo de personal y la culminación de la obra para la rehabilitación integral del parque de Llodio. Esta obra costará 5,5 millones y para su puesta en marcha se han reservado 1,3 millones en el proyecto de presupuestos que los diputados están desgranando en las Juntas Generales.

De forma paralela, se está reforzando una plantilla que ya ronda los 200 efectivos. En el ejercicio en curso se han sumado seis plazas de sargento y de cara a 2026 se incorporarán 18 nuevas plazas de bomberos, lo que supondrá un coste de 1.060.000 euros. A ellas habrá que sumar seis nuevos cargos intermedios, que necesitan una inversión de 420.000 euros más. Es más, Gurtubai ha señalado que en 2027 se sumen otros 18 efectivos más al cuerpo.

Pero eso también acarreará una mayor apuesta en medios materiales y de formación, además de la modernización tecnológica del servicio y los cursos correspondientes en la Academia de Arkaute, tanto para el personal en activo como para las incorporaciones. Esto, según el diputado responsable de este cuerpo, Iñaki Gurtubai, supondrá dar «un salto en estabilidad, seguridad y capacidad de respuesta en todo el territorio histórico».

En el 2026 también habrá que sufragar la compra de un camión con autoescala que hace varias semanas se adjudicó por 1,5 millones. No sólo eso. Tocará adquirir distintos vehículos ligeros para prestar el servicio.