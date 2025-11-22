El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Diputación cuadruplica su aportación por Iruña Veleia pendiente del circo romano

Ander Carazo

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:13

El descubrimiento del circo romano va a marcar un antes y un después para Iruña-Veleia. Este recinto, de 280 metros de largo por 72 ... de ancho y capacidad para congregar a 5.000 personas ha devuelto el interés por un yacimiento romano que aún aguanta la pesada losa del mayor fiasco de la arqueología vasca protagonizada por Eliseo Gil y la falsificación de grafitos. La Diputación destinará 400.000 euros para estas excavaciones, es decir, el cuádruple que en el presente ejercicio. Una cifra a la que se tiene que sumar la aportación de otros 200.000 procedente de los fondos del Gobierno vasco.

