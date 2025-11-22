La Diputación cuadruplica su aportación por Iruña Veleia pendiente del circo romano

El descubrimiento del circo romano va a marcar un antes y un después para Iruña-Veleia. Este recinto, de 280 metros de largo por 72 ... de ancho y capacidad para congregar a 5.000 personas ha devuelto el interés por un yacimiento romano que aún aguanta la pesada losa del mayor fiasco de la arqueología vasca protagonizada por Eliseo Gil y la falsificación de grafitos. La Diputación destinará 400.000 euros para estas excavaciones, es decir, el cuádruple que en el presente ejercicio. Una cifra a la que se tiene que sumar la aportación de otros 200.000 procedente de los fondos del Gobierno vasco.

La diputada de Cultura y Deportes, la socialista Ana del Val, explicó ayer en las Juntas Generales que el próximo año se continuará con prospecciones geomagnéticas para descubrir esta estructura del siglo II, que se encuentra a apenas cincuenta centímetros de la superficie. Una parte que se aparece bajo fincas agrícolas y, por eso, se está negociando con sus actuales propietarios porque «no van a poder trabajar».

También se consolidará uno de los torreones del yacimiento y se iniciará la construcción del centro de atención para visitantes, además de mejorar los recursos didácticos. Todo para devolver la reputación a Iruña Veleia.

Monumentos megalíticos

Los estudios y proyectos arqueológicos aumentan su dotación hasta los 65.000 euros, mientras que las intervenciones en monumentos megalíticos alcanzan los 50.000 euros. A ello se suma la consolidación de las ruinas de La Hoya y las nuevas actuaciones en la capilla de Nuestra Señora del Cabello, en el conjunto monumental de Quejana.

De cara al traslado del Museo de Ciencias Naturales a la Casa del Cordón, se reservan 200.000 euros y junto a un crédito de compromiso de 1,4 millones.

Se seguirá estudiando cómo adaptar a la Ley de Accesibilidad el Palacio de Samaniego, situado en Laguardia, antes de elegir para qué se destinará concretamente. También se avanzará en la intervención en la torre de los Guevara, financiada con 1,1 millones.

Del Val destacó que se invertirán 720.000 euros para asegurar el acceso universal al deporte escolar. «La magnitud del programa se refleja en las previsiones para este año, se superarán los mil autobuses contratados para transportar a 30.000 escolares en todo el territorio», explicó la responsable foral de Cultura y Deportes.