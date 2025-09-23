El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Exterior de la Hacienda alavesa. E. C.

La Diputación de Álava reclama que la indemnización por violencia machista no suprima la pensión

E. C.

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:52

La Diputación de Álava solicitará a la Administración central la modificación de la normativa vigente para que las indemnizaciones por violencia machista puedan eximirse del cálculo de las pensiones no contributivas. Una medida que adoptará tras la intervención del Ararteko ante el caso de una mujer a la que se le retiró la pensión de invalidez porque había obtenido una indemnización de 20.000 euros por ser víctima de abusos sexuales.

La afectada, con una discapacidad del 69%, expresó su disconformidad con una resolución del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) del pasado febrero que declaraba la extinción de la Pensión No Contributiva de invalidez que tenía reconocida desde 2018.

El Ararteko explicó este martes que, a fin de garantizar la igualdad en el acceso a los derechos de la Seguridad Social, las diputaciones forales han de actuar de conformidad con los criterios del IMSERSO para armonizar la interpretación de la normativa.

