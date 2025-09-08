El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un operario, durante las obras del parque solar Ekian. Jesús Andrade

La Diputación de Álava da nuevos permisos ambientales a cuatro plantas solares y cierra la puerta a otra

El Ejecutivo foral encarrila la vía urbanística para los huertos Lantarón, Comunión I, Comunión II y Comunión III mientras da carpetazo a Armiñón

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:57

El despliegue de las renovables en Álava suma nuevas resoluciones. La Diputación Foral ha concedido este lunes sus permisos ambientales a cuatro parques fotovoltaicos de ... pequeño tamaño en el territorio y ha cerrado la puerta a uno. Avanzan las plantas Lantarón, Comunión I, Comunión II y Comunión III, que encarrilan así su encaje urbanístico a la espera de finalizar sus últimos trámites y obtener la licencia de obra. Por contra, el parque de Armiñón se encalla en esta fase.

