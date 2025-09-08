La Diputación de Álava da nuevos permisos ambientales a cuatro plantas solares y cierra la puerta a otra

El despliegue de las renovables en Álava suma nuevas resoluciones. La Diputación Foral ha concedido este lunes sus permisos ambientales a cuatro parques fotovoltaicos de ... pequeño tamaño en el territorio y ha cerrado la puerta a uno. Avanzan las plantas Lantarón, Comunión I, Comunión II y Comunión III, que encarrilan así su encaje urbanístico a la espera de finalizar sus últimos trámites y obtener la licencia de obra. Por contra, el parque de Armiñón se encalla en esta fase.

Las resoluciones que dan el visto bueno medioambiental o lo deniegan ya son firmes tras su publicación en el boletín oficial alavés. Por partes.

Las tres instalaciones de Comunión y Lantarón han sido evaluadas conjuntamente porque sus promotores, a efectos prácticos, son los mismos. En estos proyectos los condicionantes que suma la Diputación de Álava a los del Gobierno vasco apenas son once. El más importante es el soterramiento de la línea que evacuará la energía que produzcan estos equipamientos.

Además, se prohíbe el uso de herbicidas para tratar la vegetación de las plantas, se limita el vallado a los centros de transformación y las zonas de placas. Se evitarán igualmente acciones que puedan contribuir a que el suelo se compacte y se evitará la eliminación de vegetación, poniendo especial atención al lastón, una especie de hierba parecida al esparto. Será necesario, como en otros tantos proyectos renovables, contar con un plan de evaluación.

«Impacto crítico» en Armiñón

En el caso de Armiñón, el portazo llega desde el Ejecutivo foral por varias cuestiones. Las principales conclusiones que extraen los técnicos de Medio Natural es que la iniciativa no es compatible con varios de los planes de ordenación del territorio. Choca con el Plan Territorial Sectorial (PTS) Agroforestal, con el Plan Territorial Parcial de Álava Central y con el futuro plan vasco de las renovables, que ya está aprobado de forma provisional.

Según el análisis de la Diputación alavesa, el 70% del huerto solar se ubica en zonas de aptitud 'muy baja' de acuerdo con el PTS de renovables y en suelos de alto valor estratégico, lo que hace inviable colocar paneles fotovoltaicos en esta zona. La ocupación de suelo agrícola que supondría el proyecto en Armiñón generaría un «impacto crítico» porque se rebasarían los «límites admisibles» en este municipio.

Además, el huerto se ubica en un «ámbito de fragilidad ambiental» por su especial cercanía a la zona de especial conservación del Zadorra. Las alternativas propuestas por el promotor de las placas -Artaza FV- tampoco son válidas, de modo que la Diputación rechaza los permisos ambientales para este proyecto.