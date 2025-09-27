El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un momento de la ceremonia celebrada este sábado en la Catedral de Santa María.

Un momento de la ceremonia celebrada este sábado en la Catedral de Santa María. Jesús Andrade

«Dios nos ha regalado este momento único en nuestra vida y para la historia»

La Diócesis de Vitoria suma tres nuevos diáconos, dos de ellos un padre y un hijo, en una solemne ceremonia celebrada por el obispo en la Catedral Vieja

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:40

Hace siete años que Ramiro Alfaro, Patxi y Josu Antón empezaron a formarse para el diaconado. «Sentimos una llamada», recuerdan. «La vocación venía desde hace ... muchísimo tiempo, pero los frutos han salido cuando Dios ha querido», matiza Ramiro, sobre una sensación que, de alguna forma, comparten los tres. Así las cosas, tras superar meses y meses de formación teológica y filosófica, estos cristianos han pasado este sábado a tener un nuevo cometido en la Diócesis de Vitoria, el de ejercer de diáconos.

