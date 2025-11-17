Así dibujan los niños a sus padres maltratadores: «Si fuera un animal, sería un cocodrilo»

«Si mi padre fuese un animal, sería... un cocodrilo». «Cuando pienso en mi padre y sus amenazas ('Te voy a matar'), es como si ... el miedo me estuviera intentando asustar y me tengo que tranquilizar». Las frases son terribles, pero son sólo dos de los bocadillos y entrecomillados con los que los menores víctimas de violencia de género dibujan y describen a sus padres. Un monstruo, una bestia, dos cocodrilos, un tiburón... y así hasta más de una treintena de láminas que describen el horror que han vivido estos niños en casa y se pueden ver en el paseo Fray Francisco de Vitoria. Esta exposición, organizada por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, se ha inaugurado este lunes de la mano de la Delegación del Gobierno .

Los dibujos son obras de niños y adolescentes entre 4 y 17 años. Algunos de ellos reflexionan sobre sus trazos para completar lo que ilustran sus pinturas. Otros no lo pueden hacer. A veces porque no se ha conseguido contactar con ellos años después. Otras veces porque esos menores ya no están entre nosotros. Ocurre con el de una niña de 5 años que muestra a su familia con una figura masculina enfadada en el centro. La pequeña se suicidó cuando era adolescente. «Luchó hasta el final», afirma su hermano.

Los pasajes, más o menos explícitos, ilustran con el imaginario de esos menores la realidad del maltrato. Algunos son de una enorme dureza, como el de un hombre con un cuchillo y una mujer sangrando. Él grita 'Muere'. Ella '¡No!'. Una niña se dibuja como un pollito protegido por su madre. Les persigue su padre, que aparece representado como un cocodrilo -otro- con los dientes abiertos.

Rosa Monteserín, impulsora de la exposición, ha recordado la importancia que ha tenido la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, que es la que interviene sobre estos menores y el origen de estos dibujos, hechos «en un entorno seguro».

Una realidad que «sigue ocurriendo»

Con todo, ha recordado que hoy en día los asesinatos machistas siguen acaparando titulares porque siguen pasando: este fin de semana, sin ir más lejos, otro asesinato registrado en Madrid. «Todavía hay mucho daño, y mucho dolor en las familias, desgraciadamente. Aunque este proyecto nació en 2003, refleja una realidad que sigue ocurriendo. Hay muchos hogares de nuestro país con niños sufriendo unas situaciones terribles».

En España, 486 niños se han quedado huérfanos por crímenes de este tipo desde 2013. 65 menores directamente han sido asesinados por las parejas de su madre, la conocida como violencia vicaria. La delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, ha destacado el valor de la muestra, traída con motivo de su campaña Otoño Morado. «Vamos a poner el foco en una violencia que muchas veces está invisibilizada y es la que sufren los niños y niñas víctimas de madres que sufren esta violencia machista», ha argumentado la máxima representante del Gobierno central, que ha augurado que la exposición, llamada 'Crecer con miedo' «va a emocionar a la gente y les va a hacer reflexionar».