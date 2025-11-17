El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dibujo de uno de los menores

Ver 22 fotos
Dibujo de uno de los menores Igor Martín

Así dibujan los niños a sus padres maltratadores: «Si fuera un animal, sería un cocodrilo»

La Delegación del Gobierno expone en Vitoria más de treinta dibujos de menores víctimas de la violencia de género

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:11

Comenta

«Si mi padre fuese un animal, sería... un cocodrilo». «Cuando pienso en mi padre y sus amenazas ('Te voy a matar'), es como si ... el miedo me estuviera intentando asustar y me tengo que tranquilizar». Las frases son terribles, pero son sólo dos de los bocadillos y entrecomillados con los que los menores víctimas de violencia de género dibujan y describen a sus padres. Un monstruo, una bestia, dos cocodrilos, un tiburón... y así hasta más de una treintena de láminas que describen el horror que han vivido estos niños en casa y se pueden ver en el paseo Fray Francisco de Vitoria. Esta exposición, organizada por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, se ha inaugurado este lunes de la mano de la Delegación del Gobierno .

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  2. 2

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  3. 3

    Una noria de 30 metros en la Virgen Blanca para elevar la navidad de Vitoria
  4. 4 La Aemet anuncia un giro radical del tiempo: llega el frío intenso a Álava y podrían caer los primeros copos en Vitoria
  5. 5

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  6. 6

    Maialen, la víctima de violencia de género a la que el sistema falló
  7. 7 Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  8. 8

    Juzgan a los 21 antiabortistas que se concentraron ante una clínica de Vitoria
  9. 9 Seis vehículos calcinados en el exterior de un pabellón industrial del polígono de Betoño
  10. 10 Álava brilla en el mayor concurso mundial de quesos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Así dibujan los niños a sus padres maltratadores: «Si fuera un animal, sería un cocodrilo»