DHL sopla 30 velas en el aeropuerto de Vitoria en plena expansión para sumar un hangar en 2027

«Una historia de éxito compartido». Así definen desde DHL su trayectoria en Foronda cuando se cumple el 30 aniversario del inicio de sus operaciones ... en el aeropuerto de Vitoria. Una instalación «estratégica» que ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales 'hub' o nodos internacionales de la red europea de la multinacional alemana. Desde su aterrizaje en 1995 en la pista alavesa, el gigante de la paquetería ha invertido «de forma sostenida» en la región, «generando empleo cualificado, impulsando la conectividad internacional y contribuyendo al desarrollo económico de Álava y del País Vasco», destacan portavoces de la firma.

Este cumpleaños llega en un momento en el que la compañía prepara su próximo «gran proyecto» en la infraestructura alavesa, la construcción de un hangar de mantenimiento de aeronaves para su red europea, cuya puesta en marcha está prevista para 2027. Una expansión que supondrá una inversión de «más de 40 millones de euros» y que generará «aproximadamente 50 empleos locales directos». «Reforzará aún más el papel estratégico de Foronda dentro del mapa europeo», inciden.

Ampliar Directivos de DHL Express y representantes institucionales en el acto conmemorativo. E. C.

En estas tres décadas, el hub de DHL Express en el aeródromo de La Llanada ha pasado de contar con 40 especialistas y cinco rutas aéreas a operar más de 24 movimientos aéreos diarios y más de 60 movimientos terrestres. Todo ello con una plantilla de más de 300 profesionales y una infraestructura capaz de procesar hasta 18.000 envíos por hora por medio de su sistema automatizado. Actualmente conecta Vitoria con los aeropuertos de Leipzig, Colonia, Bruselas, East Midlands, Milán, Lisboa, Oporto, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla y Santiago.

«Hemos visto cómo Vitoria se consolidaba como centro de conexión internacional clave para la península y Europa. Nuestro compromiso sigue intacto, y el futuro nos depara nuevos hitos, como el hangar de mantenimiento que estimamos esté operativo en 2027», ha transmitido Tomás Holgado, vicepresidente de Hubs & Gateways de DHL Express España, en un acto conmemorativo desarrollado este lunes en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava.

Una infraestructura «esencial»

En palabras de Jesús Sánchez, vicepresidente senior de Hubs de DHL Express Europa, el complejo de la compañía en el aeropuerto alavés representa «un nodo esencial en nuestra red aérea europea» y su trayectoria es «una historia de éxito compartido». La compañía ha sido «clave» en la consolidación de Foronda como «referente nacional en carga aérea», ha remarcado el presidente de la Cámara de Comercio, Gregorio Rojo. «Celebramos no solo 30 años, también un proyecto de futuro con capacidad para transformar el aeropuerto en un nodo industrial estratégico», ha aplaudido.

«Esta trayectoria ejemplar refleja el valor de la colaboración público-privada en la construcción de un tejido industrial sólido, innovador y conectado con Europa», ha apuntado por su parte José Luis Azkue, director de desarrollo y administración industrial del Gobierno vasco. Para la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, la compañía ha contribuido a que la capital y la provincia sean «más competitivas», y el nuevo hangar «generará empleo y mejorará la proyección internacional de Foronda». La «colaboración» con DHL ha sido «un pilar clave» en el desarrollo del eje sur Júndiz–Foronda, ha reflexionado el diputado general de Álava, Ramiro González, que ha puesto en valor «la apuesta de DHL por el aeropuerto».