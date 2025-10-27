El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Operarios cargan mercancías en un avión de la compañía en Foronda. Igor Martín

DHL sopla 30 velas en el aeropuerto de Vitoria en plena expansión para sumar un hangar en 2027

La multinacional alemana opera más de 24 movimientos aéreos diarios y emplea a 300 trabajadores en Foronda

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:26

«Una historia de éxito compartido». Así definen desde DHL su trayectoria en Foronda cuando se cumple el 30 aniversario del inicio de sus operaciones ... en el aeropuerto de Vitoria. Una instalación «estratégica» que ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales 'hub' o nodos internacionales de la red europea de la multinacional alemana. Desde su aterrizaje en 1995 en la pista alavesa, el gigante de la paquetería ha invertido «de forma sostenida» en la región, «generando empleo cualificado, impulsando la conectividad internacional y contribuyendo al desarrollo económico de Álava y del País Vasco», destacan portavoces de la firma.

