Detienen a tres hombres en Vitoria por dos robos con violencia en un parque y en la calle

La Ertzaintza ha detenido en las últimas horas a tres hombres implicados en dos robos con violencia ocurridos en Vitoria esta semana. Se sospecha además ... que podrían estar implicados en más asaltos a personas mayores.

Lo que se sabe a ciencia cierta es que el primero de los robos tuvo lugar hacia las ocho y media de la tarde del martes cuando tres individuos abordaron a otro hombre en un parque. Según la denuncia presentada ante la Ertzaintza, uno de ellos comenzó a presionarle en el cuello mientras que los otros dos le arrebataron un bolso en cuyo interior llevaba dinero, un teléfono móvil y documentación.

En un momento dado, la víctima pudo zafarse de los agresores, que llegaron a exhibir pequeñas armas blancas para intimidarle. Uno de los ladrones arremetió contra él con una de las citadas armas causándole lesiones superficiales en un hombro y en un costado.

El segundo asalto se registró hacia la una de la madrugada del jueves mientras una pareja transitaba por la calle. Un individuo se les acercó y comenzó a increparles iniciando una discusión. El hombre y la mujer trataron de continuar su camino siendo seguidos por dicho individuo. Poco después, se aproximaron otros dos hombres que circulaban en bicicleta juntándose con el anterior y, entre los tres, comenzaron a empujar a la pareja llegando a tirarles al suelo para robarles sus pertenencias.

Los implicados les sustrajeron dinero en efectivo, documentación, tarjetas bancarias y un teléfono móvil. Antes de abandonar el lugar, uno de ellos propinó un puñetazo en la cara al hombre provocándole una lesión a la altura de la ceja de la que precisó asistencia sanitaria.

Una vez conocidos estos robos violentos, desde la comisaría de Vitoria se iniciaron las correspondientes investigaciones. De esta forma, en la mañana de ayer, sábado, fueron arrestados tres individuos, de 30, 33 y 40 años de edad por su presunta implicación en el primer asalto y dos ellos por su participación en el robo violento a la pareja. El tercer autor de este último, ya ha sido identificado por la Ertzaintza y se le han abierto diligencias como investigado por dicho delito. En el momento del arresto, les fueron incautadas dos pequeñas navajas y un cúter a dos de ellos.

Los tres detenidos, que cuentan con antecedentes policiales, serán presentados ante la Autoridad Judicial una vez finalizadas las correspondientes diligencias.