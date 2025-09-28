El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Detienen a tres hombres en Vitoria por dos robos con violencia en un parque y en la calle

Mostraron armas blancas a una de sus víctimas para robarle dinero, el móvil y documentación y a una pareja la tiraron al suelo para quitarles sus pertenencias. Tienen antecedentes policiales

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:28

La Ertzaintza ha detenido en las últimas horas a tres hombres implicados en dos robos con violencia ocurridos en Vitoria esta semana. Se sospecha además ... que podrían estar implicados en más asaltos a personas mayores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3 Un herido grave tras chocar su coche con el tranvía en la rotonda América Latina de Vitoria
  4. 4 El primer premio de la Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en Vitoria: «Que lo disfrute»
  5. 5

    El trinitario investigado por violar a una niña de 14 años huye de Vitoria ante las amenazas recibidas
  6. 6

    El trinitario investigado por violar a una niña de 14 años huye de Vitoria ante las amenazas recibidas
  7. 7 Rescatan a tres personas «enriscadas» en las Cascadas de la Tobería en la localidad alavesa de Andoin
  8. 8

    «Dios nos ha regalado este momento único en nuestra vida y para la historia»
  9. 9 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  10. 10

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detienen a tres hombres en Vitoria por dos robos con violencia en un parque y en la calle

Detienen a tres hombres en Vitoria por dos robos con violencia en un parque y en la calle