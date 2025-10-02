Detienen a un repartidor en Vitoria por «agresión sexual» a una clienta a la que llevó un paquete
La víctima alerta a la Policía Local que localiza al sospechoso en par de horas después en Zabalgana. Hoy jueves pasa a disposición judicial
Jueves, 2 de octubre 2025, 10:28
Un repartidor de una conocida plataforma logística acabó detenido ayer, miércoles, en Vitoria acusado de atacar sexualmente a una clienta. Según ha sabido este ... periódico, sobre las 13.00 horas, una mujer alertó a la Policía Local del ataque sufrido en la puerta de su casa.
Al parecer aguardaba la llegada de un paquete. El repartidor le timbró pasadas las 12.30 horas y subió hasta su domicilio. Le hizo la entrega y, en vez de irse, presuntamente inició una conversación con la receptora del artículo.
En un momento dado, según la versión de la afectada, este hombre se abalanzó sobre ella y le sometió a tocamientos. Incluso le besó, siempre sin su consentimiento. Ella logró zafarse del desconocido, refugiarse y pedir ayuda a la Guardia urbana. Mientras que él se marchó del bloque.
Noche en el calabozo
Uniformados de este cuerpo llegaron al lugar a los pocos minutos. Gracias a los datos aportados por esta mujer, la Guardia urbana inició la búsqueda de este hombre por el término municipal. Un par de horas después, sobre las 15.00 horas, le localizaron en el barrio de Zabalgana. Entre que su versión no convenció y la rotunda declaración de la víctima, el repartidor acabó en un calabozo de la comisaría de Aguirrelanda.
Tras pasar esta noche encerrado, está previsto que a lo largo de este jueves pase a disposición del juzgado de guardia, Instrucción número 3 de Vitoria. Será investigado por un delito de «agresión sexual».
