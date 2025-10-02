El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Patrulleros de la Policía Local en una calle de Vitoria. E. C.

Detienen a un repartidor en Vitoria por «agresión sexual» a una clienta a la que llevó un paquete

La víctima alerta a la Policía Local que localiza al sospechoso en par de horas después en Zabalgana. Hoy jueves pasa a disposición judicial

David González

David González

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:28

Un repartidor de una conocida plataforma logística acabó detenido ayer, miércoles, en Vitoria acusado de atacar sexualmente a una clienta. Según ha sabido este ... periódico, sobre las 13.00 horas, una mujer alertó a la Policía Local del ataque sufrido en la puerta de su casa.

