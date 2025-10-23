Detienen a un hombre en Burgos por el robo de una furgoneta en Álava La Guardia Civil logra recuperar tanto el vehículo como una cartera con más de 400 euros sustraída al propietario

La Guardia Civil ha detenido en Burgos, concretamente en la comarca de Las Merindades, a un varón de 31 años de edad como presunto autor de un delito de robo y uso de vehículo a motor, ocurrido horas antes en Álava. Los hechos se produjeron semanas atrás, cuando la víctima, tras haber escuchado ruidos en la puerta de su domicilio, logró ver cómo una persona desconocida arrancaba una furgoneta de su propiedad y emprendía la huida en dirección a la provincia castellanoleonesa.

Poco después, como respuesta a la información recibida, una patrulla del Puesto de Espinosa de los Monteros fue comisionada a una estación de servicio ubicada en la CL-629, donde el furgón había sido visto por última vez. Los agentes se desplegaron por la explanada destinada al estacionamiento, confirmando la presencia en el lugar del vehículo denunciado como sustraído. Una primera inspección visual del interior del automóvil descartó la existencia de persona alguna a bordo. No obstante, al hallar indicios de su reciente uso, se inició un minucioso rastreo por los alrededores en busca del presunto autor.

Consecuencia de ello, a los pocos minutos se le localizó escondido y agazapado entre unos matorrales cercanos, sin poder dar una respuesta lógica del motivo de encontrarse en esa situación. Tras dialogar con el sospechoso, los agentes lograron persuadirle para que depusiera su actitud y abandonara su escondrijo. Acto seguido, se practicó un registro a sus pertenencias, entre las que se encontró una cartera con más de 400 euros en metálico -que resultó ser propiedad del dueño de la furgoneta- que, junto con el vehículo, ya ha sido devuelta a su legítimo propietario.

Colaboración ciudadana

Tanto las diligencias instruidas como el presunto autor de los hechos han sido puesto a disposición de los Juzgados de Instrucción de Villarcayo. La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y recuerda la importancia de denunciar; para lo que pone a su disposición el número de teléfono 062y también el servicio de alertas gratuito para móviles app Alertcops; cualquier información que desee facilitar o colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial, del Patrimonio, medio ambiental o ciberdelincuencial es tratada de manera discreta y anónima.