El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Detenido en Vitoria por asaltar a una anciana para robarle la cadena

La víctima cayó al suelo tras el robo y sufrió lesiones en una muñeca

N. Salazar

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:47

Comenta

Agentes de la Ertzaintza han detenido en Vitoria a un hombre acusado de asaltar el pasado mes de septiembre a una mujer de edad avanzada para robarle la cadena por el procedimiento del tirón. La víctima cayó al suelo tras el robo y sufrió lesiones en una muñeca. La investigación practicada ha permitido la identificación y posterior arresto del presunto autor, un delincuente con numerosos antecedentes policiales.

El robo se perpetró el pasado 10 de septiembre en Vitoria-Gasteiz. Dos mujeres de edad avanzada caminaban por el barrio de Salburua cuando un individuo se abalanzó sobre una de ellas arrancándole de un tirón una cadena que portaba en el cuello. La mujer cayó al suelo tras el robo lesionándose en una de sus muñecas, teniendo que ser traslada a un centro hospitalario.

Tras recoger la correspondiente denuncia, la Ertzaintza inició una investigación para identificar al autor del robo, quien resultó ser un hombre, que presentaba una lesión en un tobillo y que afectaba a su manera de caminar, y que había sido detenido anteriormente por cometer sustracciones en un establecimiento comercial de la capital alavesa.

Los investigadores procedieron este jueves al arresto del sospechoso, un hombre de 31 años de edad. El detenido fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias y posteriormente ser puesto a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ikea ya tiene fecha de apertura para su nueva tienda en Vitoria
  2. 2

    Las zonas donde se construirán los próximos 950 pisos de alquiler social de Vitoria
  3. 3

    Terremoto en el ciclismo: el Bora fulmina a Lazkano tras las «anomalías» detectadas en sus controles
  4. 4

    Asaltan de madrugada una iglesia de Vitoria y roban las limosnas
  5. 5

    Vitoria recupera el Halloween vasco
  6. 6

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra Â«sin licenciaÂ»
  7. 7 Juan Carlos I abandona Vitoria tras una revisión médica
  8. 8 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  9. 9

    Un exalto funcionario reclama 830.000 euros a la Diputación de Álava por daños y perjuicios
  10. 10 Las imágenes inéditas del controvertido derribo del convento de San Francisco en 1930

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detenido en Vitoria por asaltar a una anciana para robarle la cadena

Detenido en Vitoria por asaltar a una anciana para robarle la cadena