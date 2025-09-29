Detenido en Vitoria por amenazar de muerte y agredir con un cuchillo a su pareja

I. M. Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:16 Comenta Compartir

La Policía Local de Vitoria ha detenido en la madrugada del lunes a un varón de 31 años como presunto autor de un delito de amenazas de muerte y lesiones a su pareja, en el ámbito de la violencia de género. Los hechos se produjeron poco después de las 2:00 horas en el barrio de Ariznabarra, donde, según la llamada la que lanzó la alerta en el 092, el hombre estaba amenazado con un cuchillo a su pareja.

Una patrulla se desplazó hasta el lugar, donde se encontraban los dos implicados y la hermana de la mujer. El varón, ensangrentado, presentaba un corte en un dedo y había restos de sangre en algunas estancias. Los agentes procedieron a separar a las partes y se entrevistaron con cada una de ellas por separado.

Al parecer, minutos antes, cuando el varón había llegado al domicilio, amenazó de muerte con un cuchillo a las hermanas. Durante el forcejeo entre la pareja, ambos se han producido una lesión en la mano. Los insultos y las amenazas, según las dos mujeres, son habituales por parte del varón. Los agentes procedieron a su detención.

No ha sido el único incidente en el ámbito de la violencia doméstica durante el fin de semana. El sábado fue detenida una mujer de 31 años por un delito de lesiones en una vivienda del barrio de Betoño. Fue tras una discusión y esta persona reconoció haber abofeteado a su pareja. En vista de las lesiones que presentaba el varón, ésta fue detenida.

Orden de alejamiento mutua

Además, la Policía municipal detuvo el sábado a un varón y una mujer, de 37 y 61 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito de quebrantamiento de condena Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 cuando circulaban en un vehículo que trató de evitar un control de alcoholemia que se estaba realizando en la calle Maite Zúñiga.

Al observar a los agentes, el varón, que viajaba de copiloto, se apeó del mismo y caminó en dirección contraria a la intervención policial. Uno de los policías intervinientes se percató de su actitud extraña y avisó a otros compañeros para que lo interceptaran. Al entrevistarse con él y chequear su documentación pudieron comprobar que tenía una prohibición de acercamiento y comunicación con una mujer que resultó ser la conductora del turismo. Sobre ella, a su vez, pesaba otra prohibición hacia dicho varón. En vista de que ambos habían quebrantado la medida judicial, la patrulla procedió a su detención.