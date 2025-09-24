Detenido tras robar en un comercio de Vitoria, huir y ser perseguido por la dependienta La empleada logró darle alcance y recuperar el botín sustraído en la tienda, ubicada en la calle Prado

N. S. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:29

Agentes de Policía Local detuvieron en la tarde de ayer a un varón de 39 años como presunto autor de un delito de robo con violencia. Los hechos sucedieron poco antes de las 14:45 cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Coordinación Policial para que se dirigiera a un comercio de la calle Prado donde un varón había hurtado productos. Al ser recriminado por la empleada del establecimiento, había forcejeado con ella y huido a la carrera.

Al salir corriendo el ladrón, la empleada empezó a perseguirle y logró darle alcance en la intersección de la calle General Álava con la Plaza General Loma. Allí se personó inmediatamente la patrulla de la Policía Local, que procedió a identificar al hurtador que aún poseía los productos sustraídos.

Tras recoger manifestaciones de la trabajadora así como de testigos de lo sucedido, y visionar las grabaciones del sistema de videovigilancia del supermercado, donde se observaba cómo el hombre forcejeaba con la empleada y la empujaba para huir con su botín, se procedió a la detención.