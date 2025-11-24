Y después de la noria... llega el tiovivo para la Navidad vitoriana

N. S. Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:59 Comenta Compartir

Tras la instalación de la noria navideña llega la del tiovivo. Una iniciativa que corre a cargo del comercio local asociado en Gasteiz On. Tras unos años de bolas, velas, paquetes de regalo,... este año la plaza de la Virgen Blanca acogerá un carrusel que, junto a la noria instalada por el Ayuntamiento, convertirán esta zona en el perfecto escenario de entretenimiento estas fiestas.

El montaje ha comenzado este lunes y se prolongará hasta el jueves. Sobre una plataforma circular de 10,5 metros de diámetro, esta atracción contará con 36 figuras (24 en el piso inferior y 12 en el superior) típicas de los carruseles: caballos que suben y bajan mediante unas bielas, carruajes, bancos, sillas, ollas, etc. La capacidad es de 48 usuarios.

La atracción es para todos los públicos. No hay limitación de edad, aunque las personas menores de 3 años y quienes midan menos de 1 metro deberán montar acompañados por un adulto responsable.

Gasteiz On es la plataforma de comercio, hostelería y servicios de Vitoria-Gasteiz y en la actualidad agrupa a casi 600 establecimientos. Se constituyó en 2001 y se configura como una herramienta útil, eficaz e independiente al servicio de los negocios de la ciudad con el objetivo de favorecer la creación de entornos urbanos que favorezcan el desarrollo de actividades económicas en ellos, mejorar su competitividad, defender sus intereses y dinamizar y promocionar una oferta y un mix atractivo para locales y visitantes. Ha sido reconocida por este trabajo con el Premio Nacional de Comercio 2022 que otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.