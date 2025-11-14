Desalojan a varias familias de Nueva Dentro por el desplome de un muro

Gran susto en la calle Nueva Dentro de Vitoria, donde el derrumbe de un muro durante las obras de construcción de ocho nuevas viviendas en ... los números 21 y 23 ha provocado el desalojo de varias familias residentes en el portal anexo para evitar peligros mayores. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales. El desplome ha ocurrido a media mañana, sobre las 11.00 horas, lo que ha motivado intervención urgente de los Bomberos de la capital alavesa.

El daño ha comenzado en una medianera. Cuando los efectivos han observado que el derrumbe afectaba a un muro de carga, han empezado a movilizar a todos los vecinos de las cuatro viviendas y el ático del portal número 25. Y es que todas las vigas del primer piso se habían quedado sin soporte en la cara sur y la estructura podía llegar a colapsar.

Al parecer, los operarios de la empresa encargada de la obra (promovida por la agencia municipal Ensanche 21) hicieron el jueves una zanja que se inundó con toda la lluvia caída en Vitoria de madrugada lo que ha provocado que haya cedido el muro. De hecho, la grúa con la que habían excavado la medianera se había quedado atrapada parcialmente por los escombros caídos, que han tenido que ser retirados por otra grúa para poder sacar del lugar la primera.

Apartahotel hasta el martes

En el interior del bloque número 25 ya habían aparecido grandes grietas antes del derrumbe, desde el primer piso hasta el último. De momento, la caída del muro ha afectado a nueve vecinos, que no saben cuándo podrán volver a sus hogares. Han podido subir a sus pisos a por ropa y otros enseres y se han reservado habitaciones para ellos en un apartahotel cercano hasta el martes.

Por momentos se ha valorado si desalojar también el portal 27, ya que se trata de estructuras pegadas y lo que le ocurra a una puede afectar a la otra. De hecho, los vecinos han tenido que abandonar sus casas, pero finalmente no ha sido necesario vaciar este edificio.

Los bomberos han llevado a cabo un apuntalamiento de emergencia para evitar males mayores, pero la empresa encargada de la obra deberá poner ahora el doble vigas para sujetarlo. Ante la imposibilidad de actuar desde la parte de la obra, dado el gran número de cascotes caídos, han tenido que acceder a los bajos del edificio a través del bar Deskaro, que está cerrado. Para ello han tenido que romper la persiana y la cristalera.