Trabajos de desescombro en la zona afectada.

Trabajos de desescombro en la zona afectada. Igor Aizpuru

Desalojan a varias familias de Nueva Dentro por el desplome de un muro

El desplome de una pared de carga durante la obra de construcción de unas viviendas deja sin soporte las vigas del primer piso del edificio anexo

Ania Ibáñez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:17

Comenta

Gran susto en la calle Nueva Dentro de Vitoria, donde el derrumbe de un muro durante las obras de construcción de ocho nuevas viviendas en ... los números 21 y 23 ha provocado el desalojo de varias familias residentes en el portal anexo para evitar peligros mayores. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales. El desplome ha ocurrido a media mañana, sobre las 11.00 horas, lo que ha motivado intervención urgente de los Bomberos de la capital alavesa.

