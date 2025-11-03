El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Desfile de las comparsas de Carnaval de 2025 en Vitoria. Rafa Gutiérrez

El desfile del Carnaval de Vitoria vuelve a quedar limitado a 7.500 personas

La edición de 2026 volverá a contar con el mismo tope que la de 2025

B. Mallo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:10

La polémica rodeó el año pasado los meses previos a la celebración del Carnaval de Vitoria por la decisión del Ayuntamiento de limitar a 7. ... 100 las personas participantes en los desfiles por motivos de seguridad urbana. Las comparsas participantes consideraron que se tendrían que quedar participantes fuera y tras largas negociaciones el Consistorio accedió, ya a mediados de diciembre, a incrementar los desfiles hasta los 7.500 participantes. Un registro que se repetirá de nuevo en 2026, en los desfiles del 14 y 15 de febrero.

