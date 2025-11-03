El desfile del Carnaval de Vitoria vuelve a quedar limitado a 7.500 personas

La polémica rodeó el año pasado los meses previos a la celebración del Carnaval de Vitoria por la decisión del Ayuntamiento de limitar a 7. ... 100 las personas participantes en los desfiles por motivos de seguridad urbana. Las comparsas participantes consideraron que se tendrían que quedar participantes fuera y tras largas negociaciones el Consistorio accedió, ya a mediados de diciembre, a incrementar los desfiles hasta los 7.500 participantes. Un registro que se repetirá de nuevo en 2026, en los desfiles del 14 y 15 de febrero.

Tras las críticas, lo cierto es que a la hora de la verdad las inscripciones solo alcanzaron las 7.003, lejos de las 7.122 que marcaron el tope histórico en 2020. Eso sí, en muchos casos las propias comparsas se autolimitaron internamente a la hora de aceptar solicitudes y se marcaron sus propios topes por debajo de los del Ayuntamiento. Así buscaron evitar problemas de última hora si finalmente no se conseguía una ampliación de las marchas.

En teoría, estas 7.500 plazas se deben repartir de manera equitativa entre todas las comparsas participantes –el año pasado fueron 29, lo que daría una media de 258 cada una–, pero en caso de acuerdo entre algunas de ellas se pueden producir trasvases hasta el 12 de diciembre entre las que menos afluencia tienen y las que más demanda presenta. En este caso, de nuevo, se repiten dos límites:ninguna puede tener menos de 80 miembros y tampoco se pueden rebasar los 400. El año pasado, la más pequeña fue la de Euskali, con 93 integrantes, mientras que la única que alcanzó el límite máximo fue Carmelitas.

Para ayudar a las agrupaciones a afrontar una parte de los gatos derivados de la confección de la carroza y los disfraces, el Ayuntamiento ha incrementado de cara a la próxima edición la subvención que repartirá entre todas las participantes. De los 90.000 euros que repartió en la última edición, pasará a 95.000.