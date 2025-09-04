Descubren a un «radicalizado al yihadismo» tras intentar robar en un comercio en Vitoria

Un hurto convencional deparó una sorpresa a los efectivos de la Ertzaintza que acudieron a identificar a los presuntos autores, un par de varones. ... Ocurrió el mediodía del martes en un centro comercial de Vitoria. Al introducir sus identidades en la base de datos, con uno de los sospechosos, de 32 años, saltó la «alerta yihadista» lo que generó revuelo en la comisaría de Portal de Foronda.

Las consultas a la Guardia Civil y a la Policía Nacional pusieron las cosas en su sitio. Fuentes antiterroristas señalan que este treintañero «se radicalizó durante su paso por la cárcel». Y aunque desde entonces aparece en los radares policiales, no se le considera una amenaza real.

Otros medios deslizan que tiene «una orden de expulsión». Sin embargo, ésta no podría ejecutarse ya que su país de origen no le reconoce.

Tras La Blanca

¿Y qué hace en la capital de Álava? Al parecer contó a los agentes que se instaló tras las fiestas de de La Virgen Blanca. Según su relato lo hizo después de llegar a España «en patera» y, previo paso por otras ciudades, su intención actual es quedarse una larga temporada en el municipio.

Se sabe que en la actualidad reside «en una lonja okupada».

Este supuesto «radicalizado» fue detenido por «un hurto en grado de tentativa». A las pocas horas recuperó la libertad a la espera de que la Justicia ordinaria aborde su intento de robo.