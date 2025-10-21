Desconocidos irrumpen en el centro Bideberria de Vitoria y se enfrentan a los menores tutelados

Las llamadas ciudadanas se sucedieron en la noche de ayer, lunes, en la calle San Ignacio de Loyola, en Vitoria. Según fuentes internas de ... la Policía Local y la Ertzaintza, «los comunicantes coincidieron en alertar sobre una pelea en el interior del centro de menores Bideberria con unos treinta implicados».

Las primeras alertas datan de las 22.15 horas. Residentes en la zona relataron una «pelea multitudinaria» en la que se estaban usando «palos y algún balde». Educadores de la instalación dependiente de la Diputación de Álava también pidieron auxilio, aunque su alerta ya hablaba de una gresca «fuera» del centro.

Todas las informaciones recabadas por EL CORREO coinciden en que varios desconocidos irrumpieron en la instalación foral sin previo aviso y, a esa hora, repleta de menores tutelados. Fueron los propios adolescentes quienes les sacaron a la calle a golpes. Las primeras informaciones, eso sí, fueron bastante ambiguas. «Algún vecino nos habló de armas blancas, aunque cuando llegamos no había ninguna», precisan agentes participantes en el incidente.

Altercado «leve»

Por los vídeos grabados por los habitantes de esta calle que mira al parque de Molinuevo se aprecia a una muchedumbre siguiendo a los supuestos asaltantes. Uno de ellos, de 25 años, fue atendido por los servicios sanitarios con una «brecha en la cabeza» y «un profundo corte en una mano», que podría corresponderse con algún objeto afilado.

Ninguno de los implicados quiso ofrecer demasiadas explicaciones sobre lo ocurrido a las dotaciones que se presentaron en el lugar. De hecho, con su sola presencia los ánimos se apaciguaron. La actuación a la par de la Policía Local y la Ertzaintza se cerró sin detenidos.

Preguntados por este altercado, desde la Diputación de Álava señalan que «por lo que trasladan los educadores, fueron dos varones los que entraron en el recinto». Siempre según esta institución, los trabajadores «se dieron cuenta cuando escucharon gritos fuera. Para cuando salieron, se estaban tirando objetos. Llamaron a la Policía, quien disolvió la pelea y se resolvió rápidamente, entrando los menores en el centro». Una portavoz autorizada agrega que «la Policía Local comentó al departamento (de Políticas Sociales) que fue algo 'leve'».

En la actualidad, más de cincuenta menores de edad conviven en este centro foral, que deberán abandonar al alcanzar los 18 años.