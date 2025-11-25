El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una calle de la localidad alavesa de Berrikano. E. C.

Robos en pisos

Desconocidos entran a robar en un chalé en un pueblo de Álava con los dueños en el interior

La Ertzaintza sigue la pista a esta banda especializada, que podría ser la misma que ha asaltado varias casas en Amurrio

David González y Ania Ibáñez

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

Una banda itinerante la ha tomado con el norte de Álava. Especializada en robar en chalés y caseríos, su última 'aparición' data de la ... noche del domingo a la madrugada de ayer. Presuntamente se colaron en una casa unifamiliar de Berrikano, en el municipio de Zigoitia y ubicado a unos 15 kilómetros de Vitoria. «Lo hicieron con los propietarios en el interior», aseguran medios internos de la Ertzaintza, cuerpo que investiga este robo con fuerza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  3. 3 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  4. 4

    Socavones y pliegues: Vitoria estudia demandar a la empresa que instaló el césped de Adurtza
  5. 5 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  6. 6 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  7. 7

    Las obras de rehabilitación del palacio Maturana-Verástegui afrontan su recta final
  8. 8

    Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña
  9. 9

    «Estamos a la cabeza a nivel salarial en España y los buenos sueldos están mejor repartidos»
  10. 10

    El genio vizcaíno de la IA: «Una sola fotografía manipulada puede destrozar una vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Desconocidos entran a robar en un chalé en un pueblo de Álava con los dueños en el interior

Desconocidos entran a robar en un chalé en un pueblo de Álava con los dueños en el interior