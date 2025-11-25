Desconocidos entran a robar en un chalé en un pueblo de Álava con los dueños en el interior

Una banda itinerante la ha tomado con el norte de Álava. Especializada en robar en chalés y caseríos, su última 'aparición' data de la ... noche del domingo a la madrugada de ayer. Presuntamente se colaron en una casa unifamiliar de Berrikano, en el municipio de Zigoitia y ubicado a unos 15 kilómetros de Vitoria. «Lo hicieron con los propietarios en el interior», aseguran medios internos de la Ertzaintza, cuerpo que investiga este robo con fuerza.

En ningún momento se cruzaron y, al parecer, fueron tan sigilosos que sus víctimas no se percataron de esta visita indeseada hasta la mañana de ayer, cuando reclamaron ayuda al 112. Patrulleros y un equipo de inspecciones oculares peinaron la propiedad en busca de indicios.

Y pudo no ser su único robo con fuerza en ese tramo horario. Vecinos de la cercana Gopegi –a apenas tres kilómetros de Berrikano– aseguran que la tarde del domingo entraron en otra vivienda tras fracturar una ventana. Esta vez aprovecharon que los habitantes «estaban dando un paseo» por la zona.

Todo apunta a que estos ladrones son los mismos que desde octubre han saqueado varias viviendas unifamiliares en las inmediaciones de Amurrio. Y en al menos otras dos ocasiones también irrumpieron con las familias en el interior. «A finales del mes pasado se llevaron varias joyas y dinero en efectivo de un chalé aprovechando que los dueños dormían», comparte una ertzaina conocedora de la investigación abierta. «Un par de días después, otro vecino pilló a un ladrón cuando huía de su casa». Apenas hay 500 metros entre ambas ubicaciones.

«Huellas de calzado»

Esta localidad ayalesa ha sufrido «ocho robos e intentos de robo en las últimas dos semanas». Las inspecciones realizadas por agentes especializados sí han dado algunos frutos. Se han identificado «varias huellas de calzado» y «algún resto biológico».

El alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo (PNV), puntualizó ayer a EL CORREO que los saqueos ocurrieron en viviendas unifamiliares alejadas del centro urbano y que la Ertzaintza «sospecha que puede tratarse de una banda especializada, ya que tienen que tener vehículo para moverse de una zona rural a otra». Se trataría de un grupo diferente a los que han robado en domicilios de Vitoria en las mismas fechas. «Hemos acudido a pisos en Ariznabarra, Aranbizkarra, El Pilar y Lakua».

Respecto a los asaltos en Amurrio, Molinuevo solicita a sus vecinos que avisen al 112 «si ven cualquier cosa sospechosa», como personas desconocidas «rondando por la zona». En este contexto, la Policía Municipal de Amurrio y la Ertzaintza recomiendan «cerrar las puertas de la vivienda con todas las vueltas de la llave».

Los robos con fuerza en domicilios en Álava se incrementaron en un 15,4% durante los primeros nueve meses de este 2025, según los datos oficiales de la Policía autonómica.