El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Denuncian la aparición de pintadas contra un ertzaina en Amurrio

El Departamento de Seguridad condena los hechos que califica de «intolerables e inaceptables»

Saioa Echeazarra

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:45

La Ertzaintza investiga la aparición de unas pintadas «ofensivas» que han aparecido en Amurrio, en Álava, contra un ertzaina que entrena en su tiempo libre ... a un equipo de futbol en ese mismo campo, según ha informado este sábado el departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Los mensajes insultantes han aparecido en el campo de fútbol Basarte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La alcaldesa pide a Madrid reducir de 350 a 200 las plazas del centro de refugiados de Vitoria ante el rechazo social
  2. 2

    Refuerzan la vigilancia policial en seis barrios de Vitoria por el repunte de los asaltos a mayores
  3. 3

    Ampea distingue a cuatro directivas y profesionales por su carrera y liderazgo
  4. 4

    «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
  5. 5

    Los sindicatos de los jardineros de Vitoria en huelga se desmarcan de los ataques a Artolazabal
  6. 6

    Dos detenidos tras el tercer asalto en sólo 15 días a una óptica de Vitoria
  7. 7

    La alcaldesa pide a Madrid reducir de 350 a 200 las plazas del centro de refugiados de Vitoria ante el rechazo social
  8. 8 Arrestan en Vitoria al autor de un robo violento a un octogenario en su portal
  9. 9

    Familias que luchan contra el olvido
  10. 10

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Denuncian la aparición de pintadas contra un ertzaina en Amurrio

Denuncian la aparición de pintadas contra un ertzaina en Amurrio