Denuncian la aparición de pintadas contra un ertzaina en Amurrio
El Departamento de Seguridad condena los hechos que califica de «intolerables e inaceptables»
Saioa Echeazarra
Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:45
La Ertzaintza investiga la aparición de unas pintadas «ofensivas» que han aparecido en Amurrio, en Álava, contra un ertzaina que entrena en su tiempo libre ... a un equipo de futbol en ese mismo campo, según ha informado este sábado el departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Los mensajes insultantes han aparecido en el campo de fútbol Basarte.
Desde Seguridad han expresado su condena a las pintadas y han transmitido su «solidaridad y cercanía» con el agente señalado por estos actos vandálicos. «Una vez más, es necesario recordar que este tipo de hechos no tienen cabida en nuestra sociedad», manifiestan. Los califican de «intolerables e inaceptables», los cuales «recuerdan a tiempos pasados».
Las pintadas «atentan gravemente contra la convivencia». «Una sociedad democrática no debe permitir este tipo de hechos y debemos mostrar como sociedad nuestro más firme rechazo», reseñan desde el Gobierno vasco.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.