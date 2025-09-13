Denuncian la aparición de pintadas contra un ertzaina en Amurrio

La Ertzaintza investiga la aparición de unas pintadas «ofensivas» que han aparecido en Amurrio, en Álava, contra un ertzaina que entrena en su tiempo libre ... a un equipo de futbol en ese mismo campo, según ha informado este sábado el departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Los mensajes insultantes han aparecido en el campo de fútbol Basarte.

Desde Seguridad han expresado su condena a las pintadas y han transmitido su «solidaridad y cercanía» con el agente señalado por estos actos vandálicos. «Una vez más, es necesario recordar que este tipo de hechos no tienen cabida en nuestra sociedad», manifiestan. Los califican de «intolerables e inaceptables», los cuales «recuerdan a tiempos pasados».

Las pintadas «atentan gravemente contra la convivencia». «Una sociedad democrática no debe permitir este tipo de hechos y debemos mostrar como sociedad nuestro más firme rechazo», reseñan desde el Gobierno vasco.