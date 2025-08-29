La Delegación del Gobierno actuará para retirar la inscripción franquista en Baños de Ebro

Se intensifica la polémica surgida en Baños de Ebro, en Álava, por una inscripción franquista situada en un edificio. La Delegación del Gobierno en el ... País Vasco ha asegurado que actuará para retirar este leyenda de la localidad de Rioja Alavesa y analizará la semana que viene los pasos a dar en este sentido. Es la respuesta que ha dado tras la negativa a retirarla por parte del alcalde de la localidad. En concreto, se trata de la leyenda 'Caídos por Dios y por España' con los nombres de cuatro vecinos del pueblo asesinados durante la Guerra Civil.

El objetivo es hacer cumplir la legislación vigente y examinar posibles acciones para la supresión y retirada de esta simbología, señalan portavoces de la Delegación.

Esta controversia se remonta al pasado marzo, cuando el grupo del PSE-EE de Rioja Alavesa denunció la existencia de un «vestigio franquista» en un edificio público en Baños de Ebro, grabado en piedra en el dintel de la ventana de un edificio municipal con el lema 'Caídos por Dios y por España', y reclamó al Gobierno municipal su retirada.

La formación señaló entonces que la inscripción estaba ubicada en un edificio utilizado para la prestación de servicios municipales y que «es contrario a la Ley 20/2022 de 19 de octubre, de Memoria Democrática».

La petición se topó con la negativa del Ayuntamiento, gobernado por el PP. «Lo dije en su día y lo mantengo ahora. Yo no la voy a quitar. Por voluntad propia no pienso hacerlo», señaló a este periódico el regidor. «Está ahí. No molesta a nadie. Se acabó. Si me obligan... No sé de qué manera lo pueden hacer. Por propia iniciativa no quitaré algo que lleva toda la vida en el pueblo. Son gente de aquí. No procede borrar su memoria», indicó.