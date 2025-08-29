El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Delegación del Gobierno actuará para retirar la inscripción franquista en Baños de Ebro

Analizará los pasos a dar ante la negativa del alcalde de la localidad riojanoalavesa

S. E.

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:19

Se intensifica la polémica surgida en Baños de Ebro, en Álava, por una inscripción franquista situada en un edificio. La Delegación del Gobierno en el ... País Vasco ha asegurado que actuará para retirar este leyenda de la localidad de Rioja Alavesa y analizará la semana que viene los pasos a dar en este sentido. Es la respuesta que ha dado tras la negativa a retirarla por parte del alcalde de la localidad. En concreto, se trata de la leyenda 'Caídos por Dios y por España' con los nombres de cuatro vecinos del pueblo asesinados durante la Guerra Civil.

