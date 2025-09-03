Los bomberos sofocan un fuego que ha quemado un solar en Zabalgana El incendio, que ha generado una notable humareda, se ha iniciado poco antes de las dos de la tarde. La superficie que ha ardido puede rozar los cuatro mil metros cuadrados, según un primer cálculo

Nuria Nuño Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:19 | Actualizado 14:51h. Comenta Compartir

Un incendio se ha declarado este miércoles en una parcela situada junto al centro cívico y el instituto del barrio de Zabalgana, en la calle Portal de Zuazo, en Vitoria. El fuego, cuyas causas por ahora se desconocen, se ha detectado minutos antes de las dos de la tarde, informa a EL CORREO un portavoz municipal.

Hasta el lugar se han desplazado, de inmediato, los servicios de emergencia, entre ellos los bomberos del parque municipal de Aguirrelanda y la Policía Local, que ha acordado la zona para facilitar el trabajo de los servicios de extinción.

Las llamas han generado una notable humareda en la zona, aunque no ha habido riesgo para las personas. Poco antes de las dos y media de la tarde, la dotación de bomberos ya estaba a punto de completar la extinción del fuego.