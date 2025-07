«No damos lo suficiente a los jóvenes en fiestas, es nuestra asignatura pendiente»

Sonia Díaz de Corcuera (Bilbao, 1970) se enfrenta a sus terceras fiestas como concejala de Cultura, las segundas que le toca organizar desde cero ya ... que las de 2023, recién incorporada al cargo, se las encontró prácticamente cerradas. Apuesta por unos festejos para todos –pero sobre todo pone el énfasis en los jóvenes– y confía en que el conflicto entre la Comisión y la Federación de cuadrillas acabará solucionándose con la llegada de las nuevas generaciones. En quince días se colocará el traje de neska para disfrutar de una Blanca en la que hace un llamamiento al respeto y dice: «el que venga a delinquir que no venga».

– ¿Se notará su sello personal en La Blanca 2025?

– Esta edición de las fiestas tendrá parte de sello personal, pero sobre todo del equipo del departamento de Cultura. Para mí es muy importante que las fiestas sean para todos los públicos por igual y en concreto los jóvenes son un público muy exigente. Es una asignatura pendiente y no terminamos de darles lo suficiente. Es algo que me preocupa y quiero acertar, les quiero dar unas fiestas con las que se sientan identificados. Más allá de esto, otro de los retos de esta edición ha sido programar con el Teatro Principal en obras y lo vamos a hacer. Vamos con un programa de calidad en el Félix Petite.Y es muy importante el pregón y la autenticidad en ese momento, que la persona que lo haga lo viva con emoción, porque solo así se puede hacer un buen llamado a la fiesta. Y por último, las prefiestas. Con esto arriesgamos porque nos parece importante llegar a los jóvenes.

– El presupuesto es limitado. ¿Hay alguna espinita que se le haya quedado clavada respecto a la programación?

– Si tuviéramos mucho más presupuesto tampoco disponemos de más espacios. Y se trata de hacer unas fiestas dimensionadas, que se correspondan con su carácter popular y con lo que somos. Imagínese que por presupuesto pudiéramos traer a Rosalía. No podríamos porque no tenemos un espacio adecuado. Nuestras fiestas funcionan y son las mejores para los vitorianos porque son las nuestras.

– Bulego, Isabel Aaiún, Rozalén, Mägo de Oz y Zea Mays. ¿Cree que los conciertos de La Blanca satisfarán a los vitorianos?

– Por supuesto. Son grupos que están triunfando ahora sobre los escenarios. Y nosotros intentamos buscar el equilibrio, ofrecer conciertos para todos los gustos y para todo tipo de públicos. Y hoy por hoy hay satisfacción. Cuando las fiestas terminan y preguntamos, la valoración es positiva.

– Para muchos el gran concierto de las fiestas promete ser el de Fermin Muguruza en txosnas.

– También. Fermin Muguruza es un cantante de primer nivel que triunfa allá donde va y estoy segura de que ese día se acercará muchísima gente a las txosnas.

– Cada año las cuadrillas de blusas y neskas tienen más tirón y tienen que rechazar solicitudes. ¿Dónde está el límite para el Ayuntamiento? ¿Se plantear acota los paseíllos de alguna manera como ya ocurrió en Carnaval?

– Depende tanto de la Comisión como de la Federación gestionar el número de gente que participa en las cuadrillas, el Ayuntamiento no entra ahí. Esto no tiene nada que ver con el desfile de Carnaval, para el que hay una subvención y nos corresponde a nosotros limitar porque somos los que organizamos.

– Hace unas semanas dijo que se habían dado grandes pasos en el conflicto entre la Comisión y la Federación. ¿Podría concretar cuáles?

– Hay pasos que se ven más y otros menos, pero la mediación fue un éxito. Todas las cuadrillas participaron en el proceso, ninguna se descolgó, y al final redactaron un comunicado conjunto que fue un hito. Ahora realizan la ofrenda floral de manera coordinada y también están coordinados en todo lo que tiene que ver con protocolos de igualdad. Y se acordó seguir trabajando para gestionar de la mejor manera los paseíllos. La mediación no es un esprint, es una carrera de fondo y todo llegará. Será poco a poco pero yo no presiono, de momento va bien y estoy satisfecha.

– El año pasado La Blanca se saldó con 43 robos de móviles al día. ¿Le preocupa que esto pueda volver a empañar las fiestas?

– Por supuesto. A mí lo que me gustaría es que las fiestas se pudieran disfrutar en igualdad, con tranquilidad, sin agresiones y desde el respeto y la tolerancia más absolutas. Está de sobra toda aquella persona que venga a delinquir, a robar. Desde luego esas personas están fuera de nuestras fiestas, que no vengan.

– Esta misma semana GKS y el Sindicato de Vivienda han anunciado que colocarán su txosna frente a la Facultad de Letras, junto al recinto oficial, sin autorización. ¿Qué le parece?

– Nadie puede ocupar el espacio público para realizar eventos sin el permiso del Departamento de Espacio Público. Si esto ocurre me imagino que Policía Local se dará una vuelta por allí y les dirá que ahí no pueden estar porque carecen de autorización.

– ¿Se vigilará la emisión del TicketBai?

– Eso depende del departamento de Hacienda de Diputación. Por nuestra parte, máxima colaboración interinstitucional.

En Fueros y txosnas

– ¿Usted se vestirá de neska?

– Sí, al igual que el año pasado.

– ¿Y cuáles son los actos que no se perderá?

– Sin duda la Bajada de Celedón es el acto por excelencia, se te pone la piel de gallina y un gusanillo en el estómago. Lo he vivido toda mi vida y aun así sigue siendo muy especial. Otro de los momentos para mi fundamental es el pregón, un momento de emoción y de autenticidad en el que la energía fluye y es muy contagiosa. Tampoco me perderé los conciertos de Los Fueros y algún conciertillo de las txosnas, que son estupendos. Yo diría que igual en otras cosas la autoestima no está muy arriba, pero en el caso de las fiestas creo que no hay vitoriano que no se sienta orgulloso de ellas.

– La programación del Principal se ha tenido que mover este año al Félix Petite. ¿Llegará el nuevo Principal para las fiestas de 2027?

– No me atrevo a dar fechas porque la obra es cuestión del departamento de Modelo de Ciudad y Urbanismo. Desde Cultura nos encargamos del equipamiento escénico, algo en lo que ya estamos trabajando.

– ¿Está respondiendo el público a la programación en los centros cívicos?

– Estamos en una media de asistencia a la distinta oferta teatral del 91%. El público vitoriano está siendo considerado y respetuoso, tenemos un público muy maduro desde el punto de vista cultural, de primer nivel.

– El horario de las funciones se adelantó durante la pandemia a las 19.30 horas. ¿No se plantean recuperar el horario anterior de las 20.30?

– Ese debate no está sobre la mesa ahora mismo.

– ¿Con Montehermoso cuál es el plan cuando se cumple un año de la puesta en marcha del Izaskun Arrue Kulturgunea?

– Creo que hay una idea errónea respecto al centro cultural Montehermoso. Es un centro de cultura contemporánea que tiene una planificación, una buena programación y que está funcionando. Aquí lo que se apuesta es por la cultura contemporánea, el pensamiento crítico y el apoyo a la creación artística especialmente de nuestro territorio. Es un modelo que actualmente sitúa al centro como un referente en este ámbito no solo a nivel local sino también en el ámbito vasco y estatal. Es el gran desconocido.