Las cuatro nuevas calles de Vitoria donce se colocarán radares El Ayuntamiento adquiere dos nuevos dispositivos para controlar la velocidad y tendrá cuatro en funcionamiento

Los conductores de Vitoria tendrán que extremar todavía más su atención para circular por las calles de la ciudad sin rebasar los límites de velocidad establecidos porque los controles se incrementarán a partir de ahora. El Ayuntamiento ha aprobado este viernes la adquisición de dos nuevos radares de control de velocidad y ocho cabinas. Con esta inversión de 132.000 euros, el servicio de Tráfico dispondrá próximamente de 4 radares y 20 cabinas distribuidas por la ciudad. El objetivo es reforzar así la seguridad vial y la prevención de accidentes.

Actualmente, el municipio cuenta con 16 cabinas y dos radares que, con más de 20 años de servicio, han quedado obsoletos. Estos dispositivos ya no disponen de repuestos ni permiten ampliar la red de control, lo que hacía necesaria su renovación.

De las ocho nuevas cabinas, cuatro se destinarán a sustituir instalaciones antiguas y otras cuatro se ubicarán en nuevos emplazamientos estratégicos: en la Avenida del Cantábrico, la Avenida del Zadorra hasta el cruce con la calle Donostia, en la calle Zumabide y en Urartea.

«La seguridad en la circulación es nuestra prioridad. Con esta inversión damos un paso más para reforzar el control de la velocidad y reducir el riesgo de accidentes en nuestras calles», ha destacado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal.

Las cuatro nuevas vías que estarán sometidas al control de la velocidad son de las más destacadas en cuanto a tráfico en la ciudad. Y, en algunos casos, también se sitúan entre las que más accidentes registran. La avenida del Cantábrico circula frente a Michelin, El Boulevard y el polígono industrial de Gamarra-Betoño; la avenida del Zadorra es la gran circunvalación de la zona norte de Vitoria, mismo papel que ejerce Zumabide en el sur; mientras que Urartea es la calle principal de la zona de fábricas de Ali-Gobeo.

Control en los dos sentidos

Los nuevos radares incorporan una tecnología más moderna y precisa. A diferencia de los actuales, permiten captar vehículos en ambos sentidos de circulación de manera simultánea y controlar hasta seis carriles al mismo tiempo, lo que incrementa notablemente la eficacia del servicio. Al igual que hasta ahora, los radares se instalarán de manera rotativa en las distintas cabinas.ç

La edil jeltzale ha subrayado también la importancia de renovar progresivamente los equipos ya que «los radares que veníamos utilizando estaban descatalogados y no era posible adquirir nuevas cabinas compatibles. Ahora damos un salto de calidad, incorporando tecnología avanzada y moderna que nos permitirá seguir mejorando la seguridad vial en la ciudad»..