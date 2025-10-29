El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Presentación este miércoles de la red Errotan Errotu.

Crean en Vitoria una red vecinal para trabajar en la fusión de los colegios Landazuri y Santa María

Educación prepara para el próximo curso la integración de estos dos centros públicos y Coronación quiere ser parte del proceso a través de la plataforma Errotan Errotu

Sara López de Pariza

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:20

El Departamento de Educación del Gobierno vasco prepara para el próximo curso la fusión de la ikastola Landazuri y el colegio Santa María, ambos ubicados ... en la calle Beato Tomás de Zumárraga de Vitoria. Llegará al mismo tiempo que la fusión de Adurtza y San Ignacio y tras la de Umandi y Padre Orbiso que ya se inició en septiembre.

