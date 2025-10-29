Crean en Vitoria una red vecinal para trabajar en la fusión de los colegios Landazuri y Santa María

El Departamento de Educación del Gobierno vasco prepara para el próximo curso la fusión de la ikastola Landazuri y el colegio Santa María, ambos ubicados ... en la calle Beato Tomás de Zumárraga de Vitoria. Llegará al mismo tiempo que la fusión de Adurtza y San Ignacio y tras la de Umandi y Padre Orbiso que ya se inició en septiembre.

En este contexto, el barrio de Coronación quiere ser parte activa del proceso y para ello se ha formado una red bautizada como Errotan Errotu y cuyo objetico es impulsar la nueva escuela pública que nacerá de la fusión de ambos centros. «Errotan errotu significa arraigarse en el barrio, en nuestro caso en Errota», han trasladado este miércoles durante la presentación.

Santa María cuenta con 170 alumnos y la ikastola Landazuri con 210. A partir del próximo curso se iniciará el proceso para que todos estudien de manera conjunta en un nuevo proyecto educativo que abarcará las etapas de Infantil y Primaria (desde los 2 años hasta los 12) con dos líneas por curso. Está por ver cómo se hará y si será de manera progresiva.

«Pública, euskaldun y plural»

Lo que tienen claro en este colectivo es que «es imprescindible la colaboración de todas» y que la nueva escuela debe ser «una referencia para todas las familias del barrio. Única, pública, euskaldun y plural». Para ello consideran indispensable que «las instituciones se impliquen, doten de los recursos necesarios y hagan una inversión en la rehabilitación del espacio basada en las necesidades del nuevo proyecto educativo». Creen además que es una oportunidad «para acabar con la actual situación de segregación».

Para ello animan a las familias del barrio a participar en la creación de la nueva escuela y en los próximos meses se dedicarán a dar a conocer el proyecto. La red Errotan Errotu está formada por profesorado y trabajadoras de Landazuri y Santa María, familias de ambos centros, la asociación vecinal Errota Zaharra, el equipo técnico de zona del centro cívico Aldabe, sala Baratza, Errota Anitza, educadoras de calle del programa Kalez Kale, asociación cultural Topa, Goian y la plataforma a favor de la escuela pública Harro.