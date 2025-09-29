El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Betolaza, Orduña, Delgado, Díaz de Corcuera y Aguillo. Ayuntamiento de Vitoria
La coral Manuel Iradier y la Banda Municipal de Vitoria llenarán la Catedral de Santa María

Se agotan en menos de una hora las invitaciones para los conciertos del 2 y 3 de octubre, impulsado con motivo del 25 aniversario del Museo de las Faroles

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:35

Una alianza que funciona. La Banda Municipal de Música de Vitoria y la Coral Manuel Iradier vuelven a actuar juntos los próximos 2 y 3 de octubre en la Catedral de Santa María (19.30 horas, invitaciones agotadas). Bajo el título 'Ecos de luz', la cita, organizada por la Cofradía de la Virgen Blanca, combina «tradición, patrimonio y modernidad», e incluirá el estreno absoluto de 'Olas', obra del compositor vitoriano Tomás San Miguel, que lleva años afincado en Madrid.

«Llevamos cuatro años celebrando estos conciertos y este año por partida doble. La coral va a estar toda la semana cantando y estamos muy contentos de preparar estas obras», ha señalado Estíbaliz Delgado, directora de la coral acerca de un programa que cuenta con obras de Karl Jenkins, Jesús Guridi, Vangelis y Luis Aramburu. «Suelo estar tan tensa que me cuesta disfrutar del concierto», confesó. En esta ocasión, el encuentro se celebra por partida doble. En cada pase cuenta con 450 localidades. Las invitaciones se agotaron rápidamente este lunes en el Museo de los Faroles, que celebra su 25 aniversario. En la presentación de estos conciertos participaron Blanca Aguillo, abadesa de la Cofradía de la Virgen Blanca, y Leire Betolaza, soprano solista de la Coral Manuel Iradier.

El repertorio para la ocasión cuenta con piezas de Johan de Meij, ompositor residente esta temporada, y el estreno de 'Olas', de San Miguel. Una pieza «muy lenta, introspectiva y calmada que va a ser especial escucharla por primera vez en la Catedral de Santa María», en palabras de Luis Orduña, director de la Banda Municipal, que avanza que el planteamiento escénico será singular.

