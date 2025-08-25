El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El galgo Nilo contempla la laguna de Urbión desde la cima de la Muela, a 2.228 metros de altitud. D. M. A.

La contaminación verde llega a Urbión

El lago glaciar de La Rioja, igual que la Laguna Negra de Soria, cambia su color debido a la eutrofización provocada por el cambio climático

Diego Marín A.

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:19

La laguna de Urbión sufre, como sus hermanas sorianas del parque natural Laguna Negra y Circos Glaciares, la eutrofización, es decir, un exceso de nutrientes ... que provoca demasiada vegetación. El cambio climático propicia el aumento de las temperaturas y, por tanto, la prolongación del periodo vegetativo de plantas como un alga popularmente conocida como 'moco de roca', el derivado cambio del color del agua, el incremento de nitrógeno y fósforo en los ecosistemas acuáticos y la variación del equilibrio ecológico.

