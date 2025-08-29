El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Consulta en este mapa las líneas, recorridos, paradas... de Alavabus y Transporte Comarcal

Una plataforma web recoge toda la información del transporte foral

S. Echeazarra

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:32

Toda la información sobre los recorridos y paradas de los autobuses del transporte foral, reunidos en un mapa. La Diputación de Álava ha incorporado los datos prácticos de Alavabus y Transporte Comarcal a la plataforma web GeoAraba, que permite ver de forma gráfica y con todo detalle sobre la cartografía de la provincia los itinerarios y paradas de las diferentes líneas. El objetivo es facilitar el acceso a este contenido a las personas usuarias, señalan desde el Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias.

Esta es la dirección de la página: geo.araba.eus

Así, los viajeros pueden ver de forma gráfica y detallada el itinerario de todas las líneas de Alavabus que conectan Vitoria con las diferentes comarcas alavesas y provincias limítrofes. El trazado de cada línea aparece en el mapa con un color diferente y el número correspondiente. Al pinchar sobre cada uno de ellos, se proporciona información ampliada sobre el nombre completo de la línea, paradas e información práctica.

Asimismo, se pueden ver señaladas en el mapa las diferentes paradas de Alavabus y acceder con un 'clic' al núcleo donde se ubican, su geolocalización, imágenes reales a través del visor de 'Google Street View' y líneas asociadas.

La plataforma ofrece esta misma información en el caso de las líneas de Transporte Comarcal que conectan los pequeños núcleos rurales del territorio con sus cabeceras de comarca o población de referencia donde se localizan los servicios básicos (Alavabus y otros medios de transporte, comercio, sanidad, educación, instalaciones deportivas, administración local, etc.).

Horarios y descuentos

Para acceder a estos datos, una vez dentro de GeoAraba, hay que entrar a 'Visor de mapas', elegir el mapa deseado y clicar en el menú desplegable de la esquina superior izquierda la opción 'Capas GeoAraba'. Esta opción permite elegir distintas capas, entre ellas 'Red Viaria y Transporte Público' y dentro de ellas entre 'Alavabus' y 'Transporte Comarcal' y, dentro de cada una de estas dos, se puede elegir la visualización de líneas y paradas.

Alavabus y Transporte Comarcal ya ofrecen toda la información sobre sus servicios (líneas, itinerarios, paradas, horarios, tarifas, sistema de bonificaciones, actualidad, etc.) y la posibilidad de reservar y comprar billetes a través del renovado portal web alavabus.eus/. Ahora amplían los canales de difusión al portal web de GeoAraba y sus mapas cartográficos.

