El consejero de Vivienda espera ahora tener para primavera el índice de precios que limitará los alquileres en Vitoria Denis Itxaso dice «estar preocupado» y alude a los «problemas informáticos» de la Diputación de Álava que están ralentizando el proceso

Rosa Cancho Jueves, 30 de octubre 2025, 12:53

El consejero de Vivienda, Denis itxaso, ha bajado el tono contra la Diputación Alavesa a cuenta de la información tributaria necesaria para calcular el índice de precios que limitará los alquileres en Vitoria, dice que sigue estando «preocupado» por la lentitud del proceso. Tras insistir en que establecer esos topes es compentencia de las administraciones forales y que el Gobierno vasco les «acompaña» con la ayuda del Eustat admite que el instituto de estadística ya tiene en sus manos la información procedente de la alavesa. Espera en que se hagan públicos en primavera, cuando hasta hace poco se hablaba de principios de año.

Itxaso achaca ahora la tardanza en entregar los datos por parte de la Diputación alavesa a «dificultades» en «la plataforma informática y los módulos tributarios que tienen diseñados para sus campañas del IRPF». La información eso sí, ya está en manos del Eustat. «Es verdad que la hemos recibido, pero todavía no se ha podido empezar el trabajo de validación pero esperamos que los datos sean válidos y que se pueda elaborar desde el Eustat ese índice» .

«No me compete pero me incumbe y me preocupa. Estamos echando el resto para que se publique cuanto antes». Admite eso sí en que dispones de toda la información «muy recientemente». La Diputación alavesa por su parte señala que ha enviado toda la información de la que dispone y que el órgano competente para establecer ese índice es sólo el Eustat.