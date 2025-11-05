«Conozco la problemática de la ciudad», refleja el nuevo jefe de la Policía Local

Borja Mallo Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:12 Comenta Compartir

Para Roberto Álava el de este miércoles fue un día de estreno como primer intendente de la historia de la Policía Local de Vitoria y dedicó su primera jornada laboral a una toma de contacto inicial con el nuevo equipo de agentes que estarán a sus órdenes como mayor responsable operativo de la ciudad. Y en sus primeras palabras públicas, quiso dejar claro que no llega al cargo de nuevas, sino con una experiencia y un conocimiento de Vitoria, tanto personal como profesional, con el que comenzará a evaluar las necesidades del cuerpo y las líneas de actuación de cara al futuro. «Conozco la problemática de la ciudad y su realidad y, si supiera que iba a ser fácil, no estaría aquí», reflejó el intendente.

Álava, cuya designación para el puesto fue adelantada por EL CORREO, reflejó que desde el Ayuntamiento se está realizando en esta etapa «un esfuerzo histórico» tanto para potenciar la plantilla con la llegada de nuevos agentes como para mejorar los recursos técnicos, como la creación de una nueva comisaría en la calle José Erbina que visitó este miércoles después de estar en las instalaciones de Aguirrelanda.

En esta visita a las estancias de la Policía Local, en las que se fue presentando y también departió con los distintos equipos de agentes que se encontraban trabajando en las mismas interesándose por su labor, el nuevo intendente estuvo acompañado por el máximo responsable político de la seguridad ciudadana, César Fernández de Landa.

El concejal jeltzale destacó el «currículum envidiable» del nuevo jefe operativo de la Guardia urbana, así como el valor añadido «de ser un perfecto conocedor de Vitoria y de su realidad». «Tiene el mejor perfil posible para este cargo», aseguró.

Fernández de Landa recordó que «la seguridad es un pilar básico en la calidad de vida de la ciudadanía» y le conminó a que, además de atajar los índices de delincuencia, su equipo «cuide la cercanía y la interactuación» con los vecinos.

De la misma manera, el concejal de Seguridad reseñó que su intención es «seguir el camino» para potenciar la Policía Local como en el último año, con más agentes en la plantilla y también mejores recursos técnicos.