Conocer Álava no solo enriquece, se recompensa

Aprender nunca fue tan sencillo ni tan atractivo. El 'Reto Álava Vital', regresa un año más para poner a prueba cuánto sabes sobre el territorio y de paso, ofrecerte la posibilidad de llevarte un premio solo por participar. Esta cuarta edición, organizada por EL CORREO y de la mano de Vital Fundazioa, arranca mañana y se extiende durante tres semanas, hasta el próximo 12 de diciembre. Cada día, de lunes a viernes, los participantes se encontrarán con cinco preguntas sobre curiosidades que dan identidad a Álava. Un pequeño examen diario que puede resolverse en apenas unos minutos y que, sin embargo, puede traducirse en 100 euros si la suerte acompaña.

Lo importante no es saber todas las respuestas, sino animarse a participar. Siempre queda la opción de consultar libros, buscar en internet o preguntar a alguien cercano. Al fin y al cabo, aprender algo nuevo también forma parte del premio. Las cuestiones no deberían ser un gran obstáculo para quienes viven en el territorio o conocen sus entresijos. Vamos con un ejemplo. ¿En qué año se fundó el Deportivo Alavés? La pregunta albiazul ofrece tres distintas opciones: 1917, 1921 y 1924. Ahí va otra. ¿Quién fue el primer Celedón en 1957? Las opciones son: José Luis Isasi, José Mari Sedano y Amado López de Ipiña.Preguntas para refrescar conocimientos o descubrir aspectos que quizá pasaron desapercibidos hasta ahora. Y durante el aprendizaje te puedes llenar el bolsillo, de modo que el premio está asegurado.

Participar aumenta la suerte

Para participar basta con entrar en concursos.https://concursos.elcorreo.com/reto-alava-vital/ o escanear el código QR adjunto a esta noticia, y una vez dentro se puede responder tanto en euskera como en castellano. Una vez respondido, solo tendrás que rellenar un breve cuestionario con tus datos para entrar automáticamente en el sorteo diario. Nada más. Como aliciente, cuantos más días participes, más oportunidades de ganar. Con quince cuestionarios repartidos en tres semanas, las opciones se multiplican. Los ganadores se conocerán al día siguiente de cada jornada y la entrega de premios será una vez concluido el concurso.

En cada jornada habrá un único premiado, que se llevará los 100 euros correspondientes a esa fecha. Con el 'Reto Álava Vital' los alaveses ya tienen una tarea pendiente para cada día, que únicamente requiere de un par de minutos, y permite descubrir facetas del territorio ya sea en solitario, familia o acompañado por amigos. Cualquiera a partir de los 18 años puede participar y sumarse al trivial que combina tradiciones, patrimonio, naturaleza, personajes históricos o deportes locales, entre otros. Vaya que todo y todos tienen cabida en este recorrido en forma de preguntas en lo que ya se ha convertido, prácticamente en una tradición otoñal.

Es además una excusa perfecta para conversar con padres, madres o abuelos para compartir historias y recuerdos que forman parte de la memoria colectiva alavesa. También es una forma de reivindicar el valor del conocimiento local, ese saber cotidiano que a veces pasa desapercibido pero que contribuye a reforzar el sentimiento de pertenencia.

Probar suerte es muy sencillo y quién sabe si puede sonar la flauta. Es también una invitación a mirar Álava con nuevos ojos, desde los hitos deportivos más sonados hasta las pequeñas curiosidades de sus pueblos o fiestas populares. Una manera diferente de conectar con el entorno sin necesidad de desplazarse, pero que quizá anime a más de uno a visitar lugares que aún no conoce.

¿Aceptas el desafío? Desde mañana te espera una cita diaria con el conocimiento… y con un posible premio bajo el brazo. Porque en Álava, aprender también tiene recompensa.