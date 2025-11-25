El Congreso rechaza dar un 'tirón de orejas' a la Diputación alavesa por su batalla por Treviño

El último intento del PP por elevar la cuestión de Treviño al Congreso de los Diputados naufraga. La Comisión de Política Territorial del Legislativo estatal ... ha rechazado este martes una propuesta no de ley con la que los populares buscaban dar un tirón de orejas a la Diputación y a las Juntas Generales por sus mociones a favor de la integración del condado en Álava. Los de Feijoó sólo han recabado el apoyo de Abascal a su propuesta.

La iniciativa del PP -que de haber prosperado no habría sido más que una declaración de intenciones sin validez legal- planteaba «defender la legislación vigente» y «reafirmar la pertenencia histórica, territorial y social del enclave de Treviño a la provincia de Burgos». También se instaba a que el Gobierno central «fomente la cooperación interterritorial» entre las diputaciones de Burgos y Álava «respetando la autonomía local e intereses públicos de ambas provincias», así como dar un portazo a «cualquier tipo de vía unilateral de anexión de Treviño a la provincia de Álava».

Este último punto dejaría un hipotético proceso de incorporación del condado en manos de los cauces fijados en el Estatuto de Castilla y León, que obliga a que haya un informe favorable de la Diputación de Burgos y del Gobierno castellanoleonés antes de celebrar ningún referéndum.

El encargado de defender la propuesta del PP ha sido, precisamente, un diputado burgalés: Ángel Ibáñez, que llegó a ser consejero de Presidencia en Castilla y León durante la anterior legislatura. Ibáñez ha cargado contra las «aspiraciones nacionalistas» del PNV y ha cargado duramente contra Ramiro González y sus declaraciones en la que dijo que había una «ventana de oportunidad» para la anexión de Treviño en referencia a la presidencia de Pedro Sánchez. Esas palabras del diputado general son, a ojos del PP, el reflejo de «una voluntad de acción que podría no tener ningún tipo de cabida en el marco constitucional».

Ibáñez ha especulado sobre la voluntad de González y ha manifestado sus sospechas en torno a «que la situación de Treviño pueda formar parte de algún tipo de viaje político entre Sánchez y el independentismo». El congresista popular ha recordado el camino estipulado por ley para la anexión de Treviño -declaración favorable de los ayuntamientos del condado por mayoría absoluta, informes, referéndum y aprobación en el Congreso de los Diputados- y ha defendido «a mucha honra» la abstención del PP en la moción de las Juntas Generales a favor de la integración de Treviño.

«Anacronismo»

Mikel Legarda ha sido el encargado de darle respuesta desde el PNV. El parlamentario jeltzale ha recordado que la incorporación de Treviño es una «histórica reivindicación» de los propios vecinos del condado. La situación actual, según Legarda, es un «anacronismo» y «dificulta el pleno disfrute de los servicios públicos» a los ciudadanos del enclave.

«Téngase en cuenta que tanto el acuerdo marco y sus siguientes convenios se han fundamentado por las instituciones alavesas como un instrumento temporal mientras duraba el proceso de integración», ha afirmado. El diputado del PNV ha rechazado las críticas de «unilateralidad» y ha pedido al PP «respeto a la voluntad de la ciudadanía de Treviño».

En la parte socialista, Álvaro Morales replicó que «el problema de Treviño hoy no es identitario ni territorial, ni partidista». «El problema es de prestación de servicios», recalcó antes de reprochar a los populares su política en la comunidad vecina. «Utiliza a Treviño como herramienta de ruido político mientras lo abandona en aquello que realmente necesita, servicios públicos dignos, inversión y cooperación institucional seria», afeó a la formación.

«El PP se presenta hoy como defensor de la autonomía local, pero donde gobiernan recortan la autonomía local. La Diputación de Burgos redujo 33% los planes provinciales, la principal herramienta de inversión de los pequeños municipios. En pleno siglo XXI aún hay pueblos sin agua potable, con redes sin renovar, sin recursos para mejorar estas redes básicas», señaló el socialista. «Cooperar es lo contrario a lo que establecen en esta proposición. Es escuchar, sumar, dialogar y construir en común. El PP tiene aquí un déficit democrático en su cultura de cooperación interterritorial», agregó Francisco Sierra, de Sumar.

«Causa legítima» para quejarse de los servicios públicos

Desde Vox, Carlos Flores si respaldó la propuesta del PP, aunque reprochó al grupo de Feijoó que sus junteros se abstuviesen en la moción que ha conducido a esta polémica. El diputado de la formación de extrema derecha defendió «la pertenencia histórica, territorial y social del enclave a la provincia de Burgos» y rechazó «cualquier tipo de vía unilateral de anexión de Treviño a la provincia de Álava». Sin embargo, sí matizó que los vecinos del enclave «tienen causa legítima» para «lamentar la deficiente atención que reciben» por parte de Burgos. Para combatir eso, Flores apremió a las instituciones de esa comunidad a «incrementar sus inversiones, reforzar su presenciar y relegitimar su adscripción».

El diputado de los de Abascal sí pidió a Álava que «mejore y amplíe» los convenios con Burgos para prestar servicios. De no hacerlo, afirmó Flores, llevaría a pensar a Vox «que a las autoridades alavesas y al partido que las dirige sólo les importa la tierra».