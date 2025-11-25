El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista general del municipio de Treviño E. C.

El Congreso rechaza dar un 'tirón de orejas' a la Diputación alavesa por su batalla por Treviño

La propuesta del PP para rechazar la «vía unilateral de anexión» del condado sólo recaba el apoyo de Vox en un debate más centrado en los servicios que en las fronteras

J. M. Navarro

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:12

El último intento del PP por elevar la cuestión de Treviño al Congreso de los Diputados naufraga. La Comisión de Política Territorial del Legislativo estatal ... ha rechazado este martes una propuesta no de ley con la que los populares buscaban dar un tirón de orejas a la Diputación y a las Juntas Generales por sus mociones a favor de la integración del condado en Álava. Los de Feijoó sólo han recabado el apoyo de Abascal a su propuesta.

